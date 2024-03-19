Короля Чарльза ІІІ заметили в Виндзоре после фейковых новостей о его смерти

Премьер-министр Великобритании после ложных сообщений был вынужден сделать официальное заявление о том, что король жив. Чарльз ІІІ в настоящее время проходит курс лечения от рака.

Король Великобритании Чарльз ІІІ после слухов о его якобы кончине 19 марта утром был замечен выезжающим из Виндзорского замка на заднем сиденье автомобиля, сообщает Еxpress.

18 марта сеть потрясла новость о кончине монарха. Сначала дата смерти короля появилась на странице в "Википедии", посвященной британскому монарху. А после в росСМИ опубликовали якобы заявление Букингемского дворца о кончине Чарльза III. Однако официальных заявлений о кончине британского монарха Букингемский дворец не делал, а посольство Великобритании в Украине и вовсе опровергло эти слухи.

"Хотим сообщить, что новость о смерти Короля Чарльза ІІІ является фейком", — говорится в сообщении посольства.

Сегодня Король Чарльз на автомобиле покинул Виндзорский замок. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после ложных сообщений о смерти монарха был вынужден вчера сделать официальное заявление, что король жив.

Чарльз ІІІ в настоящее время проходит курс лечения от рака в Лондоне и отдыхает в Сандрингеме после объявления своего диагноза 5 февраля. По-прежнему преданный своему долгу, он каждый день получает письма и, когда это возможно, встречается с премьером.

Встреча короля Чарльза ІІІ c премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Фото: Getty

Ранее мы писали о том, кто распространил фейк о смерти Чарльза ІІІ. Одним из первых информацию о кончине монарха распространил Фикрет Шабанов, называющий себя "президентом канадского аналитического центра".