Практически объявили наследницей: дочери Ким Чен Ына дали титул "Высшего лидера"

Это первый раз, когда юную Ким Чжу Э провозгласили "высшим лидером". За последние два года девочка посетила множество громких публичных мероприятий вместе со своим отцом.

Государственные СМИ Северной Кореи назвали дочь Ким Чен Ына, юную Ким Чжу Э "высшим лидером". Этот термин обычно предназначен исключительно для высших руководителей КНДР и их преемников. Сегодня утром министерство объединения Южной Кореи заявило, что оно не исключает ее приход к власти. Ким Чжу Э снова появилась на публике вместе с отцом и наблюдала за учениями парашютистов. Об этом пишет Telegraph.

Аналитики заявили, что это первый раз, когда Северная Корея описала дочь Кима, как "высшего лидера". Это усилило слухи о том, что Чжу Э, которая часто появляется рядом со своим отцом на ключевых публичных мероприятиях, могла быть выбрана следующим лидером Северной Кореи.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э в теплице с салатом Фото: KCNA

На снимке, опубликованном официальным Пхеньяном на минувших выходных, Чжу Э использовала бинокль, чтобы наблюдать за недавними учениями парашютистов, стоя рядом со своим отцом и высокопоставленными военными чиновниками.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э на военных учениях Фото: KCNA

Ким Чен Ын с парашютистом Фото: KCNA

Дочь Ким Чен Ына и первой леди Ли Соль Джу, Чжу Э с детства скрывали от иностранных СМИ, пока бывший американский баскетболист Деннис Родман не рассказал, что видел дочь Ына во время визита в Северную Корею в 2013 году.

Но о Чжу Э, которая считается средним ребенком из трех детей северокорейского диктатора, мало что известно. На публике она стала появляться только в 2022 году. Впервые ее видели на запуске ракеты в ноябре два года назад.

В последнее время Чжу Э, которой, как предполагают, от 10 до 12 лет, стала появляться рядом с отцом все чаще. Они инспектировали учения Корейской народной армии, посещали открытие теплицы, праздновали годовщину основания армии в столице КНДР, а в январе 2024 года фотографировались на заводе по производству военной техники.

Ким Чжу Э, дочь Ким Чен Ына, скорее всего, будет названа наследницей диктатуры Северной Кореи, говорят эксперты из Южной Кореи.

Ранее на эту роль пророчили "принцессу Йо-Йонг", старшую сестру Кима, которую зовут Ким Е Чжон.

"Красная принцесса", как еще называют Ким Е Чжон, является заместителем директора Департамента рекламы и информации Трудовой партии Кореи и по-прежнему может занять высшую должность. Но с 2022 года она стала реже появляться на публике. И теперь восторженные отзывы северокорейской прессы о Чжу Э позволяют предположить, что ее отец, выбрал преемницей дочь вместо сестры.

"Обычно термин "хяндо" (великий руководящий человек) используется только для обозначения чиновника самого высокого ранга. Мы не исключаем возможности преемственности Чжу Э ", — заявил на брифинге в понедельник Ку Бен Сам, представитель Министерства объединения Сеула, добавив, что Сеул "отслеживает ситуацию и остается открытым для возможностей".

Что известно о семье Ким Чен Ына

Ранее Сеул сообщал, что у Кима и его жены Ри в 2010 году родился первый ребенок, мальчик, и что Чжу Э была их вторым ребенком.

Но в прошлом году министр объединения Южной Кореи заявил, что правительство "не смогло наверняка подтвердить" существование сына Кима. Предположительно, у Ким Чен Ына есть и третий ребенок, родившийся в 2017 году. Это дочь. Но никого из детей кроме Чжу Э на публике не видели.

Про саму Чжу Э известно очень мало. Вероятно, ей около 12 лет. Она учится на дому, увлекается верховой ездой, плаванием и катанием на лыжах.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э в теплицах Фото: KCNA

Напомним, ранее Фокус писал о старшей сестре Ким Чен Ына. Когда появились новости о том, что северокорейский лидер, вероятно находится при смерти четыре года назад. Именно "принцессу Йо-Йонг" называли его преемницей.