Астрологический новый год 20 марта 2024: как стоит его встретить
Год Марса 20 марта 2024 года переходит в год Солнца. Этот период стоит использовать в свою пользу.
20 марта во время перехода в знак Овна мы празднуем настоящий астрологический новый год. Об этом рассказывает астролог Мария Пион.
18-24 марта 2024 — особая неделя, во время которой мы будем чувствовать значительные изменения в жизни. Год Марса (воинственной планеты) перешел в год Солнца (гармонии и спокойствия).
К тому же, вскоре будет коридор затмений. Сейчас же мы задаем тендецию на следующий год, поэтому стоит заметить шансы, которые дает этот период.
Важно максимальное внимание к каждой детали и человеку, который приходит сейчас в жизнь.
Что стоит делать
В это время не провоцируем конфликтов и стараемся балансировать. Новый год стоит встретить в спокойствии и релаксе.
В частности, это шанс избавиться от чего-то навсегда. Это может касаться как беспорядка в доме, так и внутри. Важно прочистить углы дома. Таким образом мы готовимся принять новую энергию Овна.
Это также хорошее время для старта чего-то нового, особенно в блоггинге и журналистике.
Стоит масштабироваться и показывать себя, развивая личный бренд.
В частности, это удачный период для обучения — как передачи, так и получения знаний.
Астролог советует медитировать без медитации. Например, пробовать дневной сон и быть в моменте.
Напомним, как ведут себя разные знаки Зодиака в отношениях.
Также Фокус писал о гороскопе для всех знаков Зодиака на 18-24 марта 2024 года.