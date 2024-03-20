Астрологический новый год 20 марта 2024: как стоит его встретить

Год Марса 20 марта 2024 года переходит в год Солнца. Этот период стоит использовать в свою пользу.

20 марта во время перехода в знак Овна мы празднуем настоящий астрологический новый год. Об этом рассказывает астролог Мария Пион.

18-24 марта 2024 — особая неделя, во время которой мы будем чувствовать значительные изменения в жизни. Год Марса (воинственной планеты) перешел в год Солнца (гармонии и спокойствия).

К тому же, вскоре будет коридор затмений. Сейчас же мы задаем тендецию на следующий год, поэтому стоит заметить шансы, которые дает этот период.

Важно максимальное внимание к каждой детали и человеку, который приходит сейчас в жизнь.

Что стоит делать

В это время не провоцируем конфликтов и стараемся балансировать. Новый год стоит встретить в спокойствии и релаксе.

В частности, это шанс избавиться от чего-то навсегда. Это может касаться как беспорядка в доме, так и внутри. Важно прочистить углы дома. Таким образом мы готовимся принять новую энергию Овна.

Это также хорошее время для старта чего-то нового, особенно в блоггинге и журналистике.

Стоит масштабироваться и показывать себя, развивая личный бренд.

В частности, это удачный период для обучения — как передачи, так и получения знаний.

Астролог советует медитировать без медитации. Например, пробовать дневной сон и быть в моменте.

Астрологический новый год

Напомним, как ведут себя разные знаки Зодиака в отношениях.

Также Фокус писал о гороскопе для всех знаков Зодиака на 18-24 марта 2024 года.