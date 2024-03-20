Ким Кардашьян с сумкой Hermes за 100 тысяч долларов сходила на баскетбольный матч (фото)

У знаменитости есть целая коллекция сумок от известных брендов. Многие свои подержанные аксессуары Ким выставляет на продажу.

Американская модель, актриса и дизайнер Ким Кардашьян, у которой в гардеробе есть десятки сумок Hermes Birkin стоимостью от 50 000 до 500 000 долларов, вместе со своим сыном присутствовала на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Она положила свою сумку Hermes на пол рядом с разбросанным попкорном во время баскетбольного матча команд "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз". Грязный пол для нее не имел большого значения.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Это была не просто старая модель сумки дорогого бренда, а редкая версия из кожи крокодила в шоколадно-коричневом оттенке.

Ким Кардашьян на баскетбольном матче Фото: Getty Images

Ким была одета в белую футболку и черные широкие кожаные брюки и туфли в тон на высоких каблуках. Шикарные черные волосы звезды были распущены и ниспадали по плечам. На лицо модель нанесла безупречный макияж.

Рядом с ней сидел восьмилетний сын Сэйнт от бывшего мужа Канье Уэста. На нем была футболка Лейкерс, спортивные штаны и кеды.

Ким Кардашьян с сыном Фото: Getty Images

В Instagram поклонники Кардашьян взорвались гневными комментариями, назвав ее сумасшедшей: "Она с ума сошла, позволив этой прекрасной вещи находиться у ног", "Ей нужна проверка стиля!", "Кукуруза и крокодил не совместимы".

Ким Кардашьян с сыном на баскетбольном матче Фото: Getty Images

В этом месяце Ким продемонстрировала поклонникам свою коллекцию уникальных сумок Hermеs стоимостью 60 миллионов долларов, которая хранится в особняке в Хидден-Хиллз, штат Калифорния.

Также у звезды есть 129 сумок бренда Balenciaga. Каждая сумочка стоит около 3000 долларов, а если у нее их 129, это означает, что в гардеробной она хранит почти 400 000 долларов. Это примерно средняя стоимость дома в США.

43-летняя американская бизнесвумен в прошлом месяце решила избавиться от поношенной сумочки Hermes Birkin с грязными ручками, запросив за нее $70 тысяч. Товар был выставлен на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Напомним, 12 марта сообщалось, что Ким Кардашьян клонировала себя в новой рекламе. Ролик вышел очень стильным и стал новым словом в продвижении бренда.