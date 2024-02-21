Ким Кардашьян продает свою грязную сумку за $70 тысяч (фото)

Ким не впервые выставляет на продажу сумочки Birkin от Hermes. На сайте семейной распродажи вещей у нее в наличии четыре позиции этого бренда.

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43-летняя американская бизнесвумен, звезда реалити-шоу и многодетная мать Ким Кардашьян умеет делать деньги из всего. Недавно ее побитое авто продавали за баснословную сумму, а теперь она решила избавиться от поношенной сумочки Hermes Birkin с грязными ручками, запросив за нее $70 тысяч. Товар выставлен на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

В описании сумки говорится, что это серая матовая модель из крокодиловой кожи Ciment или Alligator Birkin с золотой фурнитурой и двойными ручками.

"Хорошее состояние. Небольшое изменение цвета ручек и нижних углов, а также незначительные царапины на металле. Не имеет сертификата CITES", – уверяет продавец.

CITES – это документ, необходимый, если владелец планирует путешествовать с сумкой или аксессуаром из экзотической кожи, в том числе из кожи аллигатора.

Сумка имеет грязные ручки и потертости на металле и нижних углах Фото: Скриншот

Объявление немало возмутило пользователей.

"Серьезно, насколько они отчаянно нуждаются в деньгах?", "Смелость выставить эту цену, несмотря на все изменения цвета ручек и потертости на нижней части и нижних углах…", "70 тысяч за грязную сумку, черт возьми!", "Фурнитура вся потертая и тусклая, края изношены и слегка потрепаны, она обесцвечена от макияжа или автозагара. Просто вау. Тот, кто у них это покупает, тот идиот, они даже не удосужились ее восстановить или правильно хранить. Это вообще настоящая вещь? Им действительно не стыдно!", "Люди, у которых есть 70 тысяч, которые можно потратить на сумку, разве они не купят новую? Если у вас есть 70 тысяч, которые можно потратить на сумку, зачем вам подержанные сумки Kardashian?", – пишут в комментариях на разных ресурсах.

Однако цена, выставленная Ким, – не самая высокая. Аналогичные сумки в новом состоянии можно найти за $120 тысяч.

Не так давно Кардашьян, которая хвасталась коллекцией сумочек Balenciaga в количестве 129 штук, выставила на продажу свою сумку Porosus Crocodile Birkin павлиньего цвета за $49 995, две сумки Birkin, а также несколько спортивных сумок Louis Vuitton и вещей Chanel.

Ким продает еще три сумочки Birkin Фото: Скриншот

Ким любит бренд Birkin и является обладательницей очень дорогих сумок. В ноябре прошлого года ее видели с огромной сумкой Hermès Birkin 50 HAC Gris Tourterelle Shiny Porosous Crocodile, которая, по словам Джейн Финдс, стоит $110 тысяч. В июле 2023-го она засветилась с очень редкой сумкой Birkin 30 Diamond Himalaya Niloticus стоимостью более $300 тысяч во время посещения футбольного матча в Японии.

В 2020 году Ким появилась на публике с изготовленной на заказ сумкой Hermès Birkin с изображением обнаженной натуры известного современного художника Джорджа Кондо, которую ее теперь уже бывший муж Канье Уэст подарил ей на Рождество в 2013 году.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян с размахом отметила шестилетие дочери Чикаго.