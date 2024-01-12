На продажу выставили разбитый Range Rover Ким Кардашьян за $100 тыс. (фото)

Знаменитость получила внедорожник в подарок от матери на свой 42-й день рождения. Позже машину разбил один из бывших водителей Ким.

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Разбитый Range Rover SE 2022 года Ким Кардашьян выставлен на продажу за $99 950 тысяч долларов, несмотря на то, что автомобиль находится в очень плачевном состоянии, сообщает TMZ.

Автомобиль серебристого цвета с кастомными дисками был куплен матерью знаменитости Крис Дженнер за $125 тысяч и подарен Ким на ее 42-й день рождения в октябре 2022 года.

Судя по фотографиям на сайте Carfax, у внедорожника сработали подушки безопасности со стороны водителя и пассажира, зеркала отбиты, бампер разбит, есть вмятины на боках и на кузове.

По информации инсайдеров, на этом авто попал в аварию один из бывших водителей Ким Кардашьян. Он не получил серьезных травм и никто больше не пострадал.

Range Rover Кардашьян выставлен на продажу в Майами через третье лицо, которое перешло во владение автомобилем после аварии.

Когда именно произошло ДТП, не уточняется. Еще в сентябре 2023 года Ким ездила на этом автомобиле.

Похоже, многодетная мать и бывшая жена Канье Уэста питает симпатию к Range Rover, поскольку в прошлом у нее была другая машина той же марки.

В 2018 году Land Rover Range Rover V8 Кардашьян 2015 года был продан в течение нескольких часов после его появления на рынке. Машина цвета слоновой кости стоила 85 880 долларов.

Ранее Фокус писал, что дочь Ким Кардашьян получила в подарок дизайнерскую сумочку с изображением плачущей матери.