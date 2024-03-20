Мелания Трамп в белом платье-рубашке появилась вместе с мужем во Флориде (фото)

Бывшая первая леди США будет поддерживать своего мужа во время предвыборной кампании. С похорон матери ее на публике не видели.

Мелания Трамп в стильном наряде 19 марта сопровождала мужа Дональда Трампа, 45-го президента США на избирательные участки в день первичных выборов во Флориде, сообщает Page Six.

53-летняя бывшая модель была одета белое платье-рубашку Alexander McQueen с большой черной орхидеей за 2690 долларов (105 189 грн — ред.), которое она сочетала с тонким черным поясом, черными солнцезащитными очками и черными туфлями. У нее была сумка Chanel с ручкой, варианты которой на рынке стоят более 6000 долларов (234 624 грн — ред.). Как всегда, она была обута в туфли на очень высоких каблуках. Ее шикарные волосы были распущены и мягкими волнами ниспадали по плечам.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп Фото: Getty Images

Дональд Трамп для мероприятия выбрал темно-синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук в красную полоску. Всем своим видом пара демонстрировала хорошие отношения, они мило беседовали и улыбались друг другу.

Дональд Трамп с женой Меланией Трамп во Флориде Фото: Getty Images

Это появление знаменует собой демонстрацию единого фронта бывшего президента и его жены. В начале этого месяца Мелани не присутствовала на вечеринке в их доме в Мар-а-Лаго, что вызвало опасения по поводу их брака. Модель также отсутствовала на семейной рождественской открытке, опубликованной невестой Дональда Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что она ухаживала за своей матерью Амалией Кнавс, которая была очень больна.

Кнавс умерла в январе в возрасте 78 лет, на ее похоронах в Палм-Бич, штат Флорида, присутствовала семья Трампа, включая Бэррона Трампа, а также Иванку Трамп и Тиффани Трамп и их мужей Джареда Кушнера и Майкла Булоса.

Появление супругов вместе, как ожидается, "усилит" политические выступления Дональда Трампа. Мелания своим присутствием поддержит мужа во время предвыборной кампании на президентских выборах.

Дональд Трамп и Мелания Трамп во Флориде Фото: Getty Images

Напомним, 2 января сообщалось, что Мелания Трамп пропустила Рождество и Новый год в кругу семьи. Это связано с тем, что ее 78-летняя мать Амалия Кнавс "очень больна".