Феминист и примерный отчим: что известно о новом Бонде Аароне Тейлоре-Джонсоне

33-летний Аарон был выбран среди множества других претендентов. И роль Джеймса Бонда его, если он "захочет ее принять".

Продюсеры фильмов об агенте 007 определились с выбором. 33-летнего Аарона Тейлора-Джонсона, звезду фильма "Пипец" выбрали на роль нового Джеймса Бонда. Источник сообщил: "Бонд — это роль Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение лежит на столе, и они ждут ответа". В гонке за роль Бонда Аарон обошел таких актеров, как Идрис Эльба, Том Харди, Джеймс Нортон, Генри Кавил и прочих. Об этом пишет Daily Mail.

Если это правда – а сообщения по-прежнему противоречивы – Аарон станет восьмым актером, который наденет оксфордские туфли Джеймса Бонда Crockett & Jones после того, как Дэниел Крейг официально перестал быть Бондом.

Продюсер Бонда Барбара Брокколи тайно встретилась с Тейлор-Джонсоном в марте прошлого года, и, как сообщается, он ей понравился, и наоборот. Несмотря на отрицание того, что она утвердила кастинг на роль агента 007, Брокколи также сказала, что следующим Бондом будет мужчина, британец, достаточно молодой, чтобы посвятить себя этой роли в течение 15 лет. Тейлор-Джонсон прекрасно соответствует всем этим требованиям.

Аарон Тейлор-Джонс Фото: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Отвечая на слухи, он заявил, что не отрицает этого: "Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент".

Возможно, как и следовало ожидать, среди преданных поклонников Бонда слухи о том, что Аарон станет агентом 007 не у всех вызвали восторг.

Но не всем нравились и прочие Бонды: Дэниел Крейг? Слишком блондин. Роджер Мур? Слишком красивый. Шон Коннери? Слишком грубый. Пирс Броснан? Слишком хороший. Джордж Лэзенби? Слишком противный.

Аарон не нравится, потому что он слишком красивый (недостаточно красивый), потому что у него слишком вьющееся волосы.

Многие говорят, что он слишком феминист и даже его семейная жизнь вызывает вопросов. Аарон Тейлор-Джонсон женат на режиссере Сэм Тейлор-Вуд, которая старше его на 23 года.

Проблемы с новым Джеймсом Бондом

Аарон ниже Шона Коннери – его рост около 178-180 см. Так что директорам по кастингу придется потрудиться, чтобы подобрать ему девушек по росту.

Бонд Крейга погиб в последнем фильме. Может ли агент 007 просто воскреснуть из мертвых? Некоторые источники говорят, что нет, и что предпочтительный вариант — вернуться в 1950-е годы и начать все сначала. Действие 12 романов Флеминга о Бонде, начиная с "Казино Рояль", и двух сборников рассказов о шпионе происходит в период с 1951 по 1964 год. Другие полагают, что Барбара и ее сводный брат Майкл Дж. Уилсон — пара, побывавшая в руководил кино в течение 30 лет — разделяю точку зрения, что Бонд может и будет идти только вперед, в будущее.

Сценария пока еще нет, не назначен и режиссер следующего фильма о Бонде, хотя британец Гарет Эдвардс из "Изгоя-один" может стать режиссером новой франшизы.

Кто такой Аарон Тейлор-Джонс

Возможно, самый удивительный факт о Тейлоре-Джонсоне заключается в том, что он учится в театральной школе. Он родился в 1990 году в семье инженера-строителя Роберта Джонсона и домохозяйки Сары. Он вырос в Хай-Уикоме, Бакс, в семье среднего класса, и, похоже, с самого детства хотел сниматься.

Аарон Тейлор-Джонс

Он поступил в местную сценическую школу Джеки Палмера, когда ему было шесть лет, и вскоре впервые появился на сцене. Среди других выпускников Джеки Палмера этого периода — Эдди Редмэйн и Джеймс Корден. В программе: драматургия, джаз, пение, чечетка и акробатика. Недавнее видео, на котором он пытается сделать сальто назад — наследие школьных времен — набрало более 500 000 просмотров в Интернете.

Его первая настоящая роль была в лондонской постановке "Макбета" в роли сына Макдуфа, когда ему было восемь лет.

Но роль всей его жизни во многих смыслах пришлась на 2008 год, когда ему было 18. Затем он получил главную роль в биографическом фильме Джона Леннона "Мальчик из ниоткуда".

Аарон Тейлор-Джонсон женат на режиссера Сэм Тейлор-Вуд – она старше его на 23 года. На момент первого прослушивания Аарона ее брак с миллионером, арт-дилером и галеристом Джеем Джоплингом только что распался.

Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Вуд Фото: Getty Images

"Я помню это очень, очень ясно. Я точно знаю, во что она была одета. Эта белая рубашка, которая у нее до сих пор есть, и которую я люблю", — вспоминал Аарон о первой встрече со своей будущей женой.

"Когда я встретил Сэма, я уже прожил жизнь, намного превосходящую жизнь большинства моих современников — я не общался ни с кем моего возраста. Я просто чувствую, что мы на одной волне", — сказал он. После съемок байопика о Ленноне, они начали встречаться. Сэм вспоминала: "Как только мы закончили, он сказал мне, что собирается жениться на мне. Мы никогда не были на свидании и даже не целовались".

О своих планах пожениться они объявили на премьере фильма.

Когда в 2017 году Сэм отмечала свое 50-летие, Аарон сделал татуировку с ее именем на груди рядом с колибри.

Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Вуд

Затем семья провела некоторое время в Лос-Анджелесе, а Аарон снялся в нескольких фильмах Marvel.

В 2022 году они вернулись в Великобританию, обосновавшись в сельском фермерском доме в Сомерсете, внесенном в список памятников архитектуры.

У пары есть две общие дочери — Уайлда Рэй (2010) и Роми Хиро (2012). Он также является отчимом двух дочерей жены от предыдущего брака.

Напомним, ранее Аарон Тейлор-Джонсон снялся в экстравагантной фотосессии для Rolling Stone UK. Фотографии звезды фильмов "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона" и "Анна Каренина" опубликовали на сайте издания.