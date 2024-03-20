В майке и розовом пальто: "новый Джеймс Бонд" появился на обложке модного журнала (фото)

Аарон Тейлор-Джонсон, который седьмым по счету воплотит на экране "агента 007", предстал перед поклонниками в стильных монохромных образах. Кроме того он примерил яркие брюки в горчичном оттенке и акцентное дизайнерское пальто от Homme Plisse Issey Miyake.

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Актер Аарон Тейлор-Джонсон, который с недавних пор стал известен как "новый Джеймс Бонд", снялся в экстравагантной фотосессии для Rolling Stone UK. Фотографии звезды фильмов "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона" и "Анна Каренина" опубликовали на сайте издания.

Звезду, который в свое время претендовал на звание самого красивого мужчины в мире, запечатлел на снимках фотограф Космас Павлос. На обложке издания Тейлор-Джонсон предстал перед поклонниками с легкой небритостью, хаотично уложенными кудрявыми волосами и в черной винтажной куртке от британского бренда Nordic Poetry. Под нее мужчина надел сетчатый топ от Nanushka. В качестве аксессуаров стилисты подобрали актеру тонкую цепочку в желтом металле от Pawnshop и браслет с массивными звеньями и подвеской в том же золотом цвете от Goossens Paris. А вот кольца, которые Аарон также надел для съемки, — это украшения его собственного производства.

Фото: Rolling Stone UK

Кроме того "новый Джеймс Бонд" примерял винтажный топ Christian Dior от Nordic Poetry. Выполненный в оттенках натурального льна и с атмосферными потертостями, верх органично сочетается в этом образе с легкими широкими брюками серого оттенка от Hermes.

Фото: Rolling Stone UK

Желая разнообразить образ с винтажной курткой от Nordic Poetry, стилисты облачили Тейлор-Джонсона в черные кожаные мотоциклетные брюки от Belstaff.

Фото: Rolling Stone UK

Для звезды "Мстителей" на съемку подготовили не только монохромные образы. Так на одном из сделанных Космасом Павлосом фото актер одет в майку от Calvin Klein и горчичные брюки от Boss. Одежда контрастно выделяется на фоне стены, выкрашенной в цвет берлинской лазури.

Фото: Rolling Stone UK

Аарон Тейлор-Джонсон также примерил дизайнерское пальто в оттенках розового от Homme Plisse Issey Miyake, дополнив образ черной майкой от Tom Ford и черными брюками от Lanvin.

Фото: Rolling Stone UK

Напомним, ранее мы писали о том, что Николь Кидман снялась для ELLE в комбинезоне за $5,5 тыс и в красном платье. Оскароносная актриса предстала перед фотокамерами в различных образах, которые ей подобрали стилисты. Кидман примеряла как ассиметричное красное платье, подчеркнувшее ее фигуру, так и строгий черный пиджак, визуально расширяющий плечи.

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