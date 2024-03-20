У майці та рожевому пальті: "новий Джеймс Бонд" з'явився на обкладинці модного журналу (фото)

Аарон Тейлор-Джонсон, який сьомим за рахунком втілить на екрані "агента 007", постав перед шанувальниками в стильних монохромних образах. Крім того, він приміряв яскраві штани гірчичного відтінку та акцентне дизайнерське пальто від Homme Plisse Issey Miyake.

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Актор Аарон Тейлор-Джонсон, який віднедавна став відомим як "новий Джеймс Бонд", знявся в екстравагантній фотосесії для Rolling Stone UK. Фотографії зірки фільмів "Піпець", "Месники: Ера Альтрона" і "Анна Кареніна" опублікували на сайті видання.

Зірку, який свого часу претендував на звання найкрасивішого чоловіка у світі, сфотографував на знімках фотограф Космас Павлос. На обкладинці видання Тейлор-Джонсон постав перед шанувальниками з легкою неголеністю, хаотично укладеним кучерявим волоссям і в чорній вінтажній куртці від британського бренду Nordic Poetry. Під неї чоловік одягнув сітчастий топ від Nanushka. Як аксесуари стилісти підібрали акторові тонкий ланцюжок у жовтому металі від Pawnshop і браслет з масивними ланками та підвіскою в тому ж золотому кольорі від Goossens Paris. А ось каблучки, які Аарон також одягнув для зйомки, — це прикраси його власного виробництва.

Фото: Rolling Stone UK

Крім того "новий Джеймс Бонд" приміряв вінтажний топ Christian Dior від Nordic Poetry. Виконаний у відтінках натурального льону і з атмосферними потертостями, верх органічно поєднується в цьому образі з легкими широкими штанами сірого відтінку від Hermes.

Фото: Rolling Stone UK

Бажаючи урізноманітнити образ з вінтажною курткою від Nordic Poetry, стилісти одягнули Тейлор-Джонсона в чорні шкіряні мотоциклетні штани від Belstaff.

Фото: Rolling Stone UK

Для зірки "Месників" на зйомку підготували не лише монохромні образи. Так на одному зі зроблених Космасом Павлосом фото актор одягнений у майку від Calvin Klein і гірчичні штани від Boss. Одяг контрастно виділяється на тлі стіни, пофарбованої в колір берлінської блакиті.

Фото: Rolling Stone UK

Аарон Тейлор-Джонсон також приміряв дизайнерське пальто у відтінках рожевого від Homme Plisse Issey Miyake, доповнивши образ чорною майкою від Tom Ford і чорними штанами від Lanvin.

Фото: Rolling Stone UK

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ніколь Кідман знялася для ELLE в комбінезоні за $5,5 тис. і в червоній сукні. Оскароносна актриса постала перед фотокамерами в різних образах, які їй підібрали стилісти. Кідман приміряла як асиметричну червону сукню, що підкреслила її фігуру, так і строгий чорний піджак, який візуально розширює плечі.

А на початку листопада 2023 року стало відомо про те, що завидний холостяк Венсан Кассель з'явився на обкладинці модного журналу. 56-річний актор знявся для випуску "Героїні та герої" журналу CAP 74024.