Продюсер популярного таблоида усомнился, что новое видео с Кейт Миддлтон подлинное

Шарль Латибодьер не дает стопроцентной гарантии в том, что на опубликованных его медиа видеокадрах именно принцесса Уэльская. Однако он уверен, что в деле с "исчезновением" Кейт Миддлтон не замешан Дворец.

Сага с Кейт Миддлтон продолжается, поскольку сам исполнительный продюсер TMZ — таблоида, которы опубликовал видео с Кейт на фермерском рынке — выразил сомнение в том, действительно ли на кадрах была жена наследника британского престола. Об этом пишет The Mirror UK.

Напомним, что на видео, снятом в субботу в магазине Windsor Farm Shop, видно, как Кейт идет рядом с принцем Уильямом, когда пара отправляется на прогулку недалеко от своего дома. Видео снято в то время, когда принцесса продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости, сделанной в начале этого года. На опубликованных видеокадрах будущая королева-консорт распустила волосы, надела черный топ и леггинсы и взяла с собой большую белую сумку.

Однако даже после публикации этого видео споры вокруг личности Кейт Миддлтон не утихли. Британцы, как и поклонники королевской семьи со всего мира, продолжают теряться в догадках и строить теории, что же на самом деле случилось с женой Уильяма. Вот, что сказал исполнительный продюсер TMZ Шарль Латибодьер по поводу этого кейса:

"Я просматривал это видео очень часто, и да, моя интуиция подсказывала, что это была она (принцесса Уэльская, — ред.). Но потом я начал просматривать некоторые комментарии, которые люди пишут. Пишут те люди, которые уверены, что на видео не она. И у них есть некоторые замечания о ее росте, о том, где находится ее линия глаз, когда она обычно смотрит на Уильяма. Люди пишут о ее подбородке, а некоторые даже о том, как ходит эта женщина".

Латибодьер добавил, что изначально был на 95 процентов уверен в том, что на видео была именно Кейт. Но теперь уже и он скептически относится к отснятым и опубликованным кадрам. Впрочем, продюсер не думает, что за этой мистификацией стоит Дворец и приводит в пользу этого свои аргументы.

"Зачем Дворцу участвовать, если они вовлечены, в еще одной мистификации, чтобы заставить нас думать, что с Кейт все в порядке? Поскольку была фотография ко Дню матери (имеется в виду фото с Кейт и ее детьми, которое было обработано с помощью ИИ, — ред.), это была такая ошибка, зачем им делать это снова?" — сказал он.

Напомним, ранее принц Уильям пошутил об отсутствии Кейт Миддлтон. После длительного отсутствия супруги будущего британского короля на публике в сети всерьез обеспокоились состоянием принцессы. Впрочем, сразу после операции в январе 2024 года дворец сообщил, что она не вернется к работе раньше Пасхи.

Также медиа писали о том, что автор видео с Кейт Миддлтон на рынке опроверг самый скандальный слух о принцессе. Нельсон Сильва, который снял видео с Уильямом и Кейт для своей семьи, в шоке от того, какие теории и слухи распространяются вокруг принцессы Уэльской.