11 трендов весенних курток, которые будут актуальны этой весной (фото)

Весна уже в самом разгаре, а значит скоро наступит день, когда все снимут зимние пуховики и заменят их на что-то полегче. Конечно у многих в шкафу уже есть прошлогодняя весенняя куртка, которая пригодится для переходного периода.

Однако, для тех, кто все же планирует заменить верхнюю одежду в этом сезоне стоит знать, что будет в моде в 2024 году. Модный стилист Одри Кейт Лопес рассказала для издания Byrdie, какие куртки будут актуальны в скором времени.

"Этой весной будет меньше супер-крупных, мощных плеч и украшений, которые были в тренде последние несколько лет. В новом сезоне будет больше "одолженного у парней" (рабочая одежда, кожа, бомбер, тренч) и суперженственных деталей (стеганые, букле, принты, укороченные силуэты и четкие линии талии), — пояснила модный стилист.

Кожаные куртки прямоугольной формы Фото: byrdie.com

Кожаные куртки прямоугольной формы

Кожаные куртки, как и джинсовые, никогда не выходят из моды. По словам стилиста, кожаные куртки вне времени — они являются основным элементом гардероба, который может сочетаться почти со всем. Кожаная куртка весны 2024 не похожа на мотокуртки с карманами, нецентральными молниями, ремнями и многими украшениями. Новая кожаная куртка больше напоминает 90-е, начало 2000-х с классическим квадратным силуэтом, простым воротником и минималистичным дизайном.

По словам стилиста Лопес, обновленная кожаная куртка имеет андрогинный силуэт, который подходит к любому стилю, и она отлично сочетается как с традиционной мужской, так и с женской одеждой и аксессуарами.

Силуэты бомбардировщика Фото: byrdie.com

Силуэты бомбардировщика

Куртка-бомбер остается обязательным элементом верхней одежды весной 2024 года.

"Укороченный силуэт и затянутую талию легко сочетать с модными свободными брюками и юбками", — говорит Лопес.

Твидовый пиджак Фото: byrdie.com

Твидовый пиджак

София Ричи Грейндж популяризировала спокойную роскошь и старую эстетику денег в 2023 году, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Однако теперь законодатели моды сочетают твидовые пиджаки не с юбками, а с джинсами, простыми белыми футболками, футболками с рисунком и многослойными аксессуарами.

"Твидовый пиджак — идеальный переходный предмет для весны", — говорит стилист. .

Она рекомендует сочетать такой пиджак с футболкой с рисунком и широкими джинсами-бойфрендами для идеального удобного и шикарного вида.

Много принтов Фото: byrdie.com

Много принтов

Наверняка вы слышали об эстетике мафиозных жен — модном тренде, вдохновленном Сопрано, который поддерживает леопардовый принт и смелый стиль. Несмотря на то, что название тренда было в центре дискуссий, эстетика, безусловно, доказывает, что в 2024 году яркий пиджак переживает момент.

Стилист отмечает, что этой весной обязательны яркие цвета и принты (в частности животные, цветы, геометрические узоры и т.д.).

"Куртки с принтом действительно могут объединить целый образ — от базового до звездного уличного стиля. Даже если вы одеты в спортивные штаны или джинсы и футболку, в этой куртке будет весь образ", — отмечает стилист.

Короткие тренчи Фото: byrdie.com

Короткие тренчи

Тренчи являются основным весенним продуктом, и в этом году, по словам Лопес, стоит ожидать значительно более коротких силуэтов.

"Этой весной вы можете ожидать укороченную версию — это отличный вариант, если традиционный тренч слишком тяжелый для вашей фигуры или вы хотите накинуть что-то легкое. Укороченный тренч будет похож на джинсовую куртку и кожаную куртку в 2010-х годах — классический стиль", — отмечает стилист.

Чтобы сбалансировать укороченный стиль тренча, она рекомендует надевать его с низом с завышенной талией, независимо от того, будь то джинсы, брюки или юбка.

Красочные тренчи Фото: byrdie.com

Красочные тренчи

Тренчи цвета хаки являются классическими и, следовательно, всегда в моде, но в этом году неожиданно популярны яркие тренчи.

"Классический тренч цвета хаки проник во все наши гардеробы за последние пару лет, и теперь мы делаем шаг за пределы нейтральных рамок и добавляем веселые яркие цвета, которые кричат о весне и красочной одежде. Это отличный вариант, если вы хотите добавить яркости своему гардеробу, иметь любимый цвет, который хотите регулярно носить, или вам нужно что-то, чтобы скрасить дождливые весенние дни", — говорит Лопес.

Фото: byrdie.com

Зеленый пиджак

Помните зеленый пиджак цвета хаки с большими карманами середины 2010-х? Они вернулись.

"Почти каждая девушка Pinterest носила армейский зеленый пиджак в сочетании с эффектным ожерельем и ботинками для верховой езды. Смертельная хватка, которую он имел на нас в середине 2010-х — примерно с 2014 по 2016 год — была нереальной. Теперь она возвращается, но в обновленном виде. Мы видим полезные детали в разных куртках, например, несколько передних карманов, похожие силуэты и пуговицы", — говорит стилист.

Главное отличие заключается в том, что в этом году универсальные куртки не просто зеленые. Для обновленной версии этого тренда вы можете выбрать деним, цвет хаки, принт или классический оливково-зеленый цвет.

Фото: byrdie.com

Спортивные стили ретро

Стиль 90-х продолжит влиять на нас в 2024 году, однако в этом году все дело в возрождении спортивных курток.

"Тенденция возвращения к 90-м будет проявляться во всем. В отличие от некоторых других тенденций весенних курток, спортивные куртки охватывают много жанров, начиная от университетских и мотокурток, до нейлоновых ветровок", — подчеркивает стилист.

По ее словам, нейлоновые ветровки и имитационные молнии лучше всего сочетаются со спортивными образами. В то же время университетские куртки и мотокуртки, легко одевать к любой одежде: от леггинсов, джемперов и спортивных бюстгальтеров до маленьких черных платьев, комбинезонов.

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Стеганые куртки Фото: byrdie.com

Стеганые куртки

В течение десятилетий женщины принимали и переделывали многие модели одежды, которые изначально были предназначены для мужчин. Именно поэтому в 2024 году в тренде будут стеганые куртки.

Как отмечает стилист, их легко совместить с повседневным образом, но также они круто смотрятся на летящем цветочном платье. То, что ваша куртка подходит для отдыха, не означает, что вся ваша одежда должна быть такой (если вы этого не хотите). Лопес считает, что такие рабочие куртки неожиданно хорошо сочетаются с туфлями на шпильках, юбками и даже офисной одеждой.

Джинсовые куртки-рубашки большого размера Фото: byrdie.com

Джинсовые куртки-рубашки большого размера

Дениму есть место в каждом шкафу, не только в виде джинсов, но и в виде пиджаков.

"Деним никогда не выйдет из моды, но вместо приталенной традиционной джинсовой куртки мы вернемся к оверсайз джинсовой куртке 2010-х в стиле инди и даже к куртке-рубашке из более легкой ткани и четкой талией с поясом", — отмечает стилист.

Джинсовая ткань — это повседневный элемент гардероба, который хорошо сочетается почти с любой одеждой, начиная от спортивных наборов и заканчивая весенними платьями и юбками с воланами.

Блейзеры Фото: byrdie.com

Блейзеры

В 2024 году мы все еще любим квадратные, оверсайз-силуэты, но мы также обращаемся к трендам весенних курток, особенно когда речь идет о блейзерах.

"Если вы ненавидели сверхбольшой блейзер 80-х годов, то я рада сообщить, что в тренде зауженный силуэт с блейзерами с четкой линией талии — некоторые даже имеют ремни в тон, и это добавляет женский силуэт тренду", — говорит Лопес.

Добавляя в свой гардероб блейзер, помните, что цель — подчеркнуть вашу форму. Поэтому вы можете носить его с тонкими джинсами, брюками или юбкой-карандашом. Кроме того, вы можете носить его с прямыми джинсами 90-х.

Напомним, ранее мы писали, визажист назвала распространенные ошибки в макияже, которые допускает каждая женщина. Кроме этого, Фокус писал, какие модели топов будут в тренде этой весной.