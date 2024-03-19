Не делайте так: визажист назвала распространенные ошибки в макияже, которые допускает каждая женщина

Пожалуй, нет женщины, которая хотя бы раз в жизни не смотрела уроков по макияжу. Каждая женщина мечтает выглядеть привлекательно, поэтому и учится правильно наносить макияж. Однако, как оказалось, многие женщины допускают определенные ошибки в нанесении макияжа.

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Именно правила макияжа могут стать гарантией сияющего и привлекательного макияжа. Визажист Юлия Глушенко рассказала о распространенных ошибках в макияже.

Зарисовывать темные круги под глазами светлым консилером

По словам визажиста, многие женщины допустить ошибку в макияже зарисовывая темные круги под глазами используя консилер светлого цвета. Оказывается, к сожалению, он лишь подчеркивает темноту. Именно поэтому для того, чтобы скрыть темные круги под глазами визажист рекомендует выбирать консилер, который нейтрализует оттенок. К этому критерию относятся оттенки персикового или желтоватого.

Наносить бронзер под скуловую (скуловую) кость для того, чтобы сделать щечки худыми

Как рассказала Юлия Глушенко, ошибкой большинства женщин является то, что они думают, что нанеся на скуловую кость бронзер делают лицо худее. На самом деле для того, чтобы сделать лицо стройнее сначала нужно выбрать скульптор, ведь он матовый, а бронзер сияющий и не сделает глубины! Скульптор нужно наносить почти на саму скуловую кость! Таким образом лицо будет выглядеть стройнее.

Не наносить румяна на лицо или наносить только на щечки

Юлия Глушенко также отметила, что многие девушки совершают ошибку, когда игнорируют использование румян. Именно румяна отвечают за цвет на лице, за свежесть, здоровье! А их отсутствие делает лицо фарфоровым! А если румяна нанести не только на щеки, но и на зону над бровками и на веки, то получится гармоничное сочетание цветов на лице!

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Не использовать базу под макияж

Некоторые женщины также забывают, или сознательно не используют базу под макияж. По словам стилиста, это большая ошибка. Если вы хотите, чтобы ваш макияж держался дольше и выглядел привлекательно в течение длительного времени, тогда стоит использовать базу под макияж. Именно база отвечает за стойкость.

Не мыть кисточки и спонжи после макияжа или делать это редко

На инструментах для макияжа — кисточках и спонжах размножаются миллионы микробов, ведь остатки косметики и частицы вашего себума, эпидермиса — очень благоприятная среда для них! Именно поэтому, визажист отмечает, что важно следить за их чистотой. В первую очередь это гигиена.

Юлия Глушенко отмечает, что кисти и спонж должны быть чистыми перед каждым макияжем. В противном случае, со временем на лице начинают появляться высыпания, а впоследствии даже аллергия.

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