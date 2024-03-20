Соня Морозюк впервые рассказала, как "бросила" Романа Гринкевича (видео)

Соня Морозюк впервые публично прокомментировала скандал вокруг ее бывшего жениха Романа Гринкевича, семья которого стала фигурантами коррупционного скандала по отмыванию денег на украинской армии.

25-летняя художница из Харькова Соня Морозюк, которая стала фигуранткой в коррупционном скандале вокруг семьи Гринкевичей, поскольку была невестой Романа Гринкевича рассказала, как разошлась с любимым. Первое публичное интервью художница дала Дмитрию Гордону.

В частности, в разговоре об уже бывшем женихе Соня Морозюк призналась, что до коррупционного скандала не знала о семейных схемах Гринкевичей и не видела того всего дорогого имущества, которое обнаружили уже после.

Девушка призналась, что познакомилась с Романом Гринкевичем задолго до всех событий. Сначала они общались онлайн, а после у них начали развиваться отношения. Когда в конце декабря задержали отца жениха Сони Морозюк Игоря Гринкевича, который предлагал взятку сотрудникам ГБР, девушка была шокирована таким известием.

Художница призналась, что после этого отношения с ее женихом кардинально изменились. В частности, Соня утверждает, что они с Романом видели разные пути решения ситуации, если она хотела оправдаться за происходящее и доказать свою невиновность, то Роман видел все по другому. Из-за недоразумения с Романом Соня решила, что им нужно разойтись.

"Я любила другого человека. Я любила его. Наша последняя встреча была, мне кажется, что 8 января. На следующий день ко мне приехала мама, чтобы меня поддержать, потому что я была в таком состоянии, не очень. И я уже с мамой с того времени находилась на своей квартире. Ко мне не приезжал Роман и мы не виделись в городе, или в доме, нигде. Я не помню нашу последнюю встречу", — рассказала Морозюк.

Фото: Instagram

Еще некоторое время пара поддерживала общение в онлайн. Именно из-за событий, которые развивались и информации, которая начала появляться против художницы, Соня Морозюк приняла решение прекратить общение с женихом.По словам Сони, сначала она пыталась лично поговорить с Романом Гринкевичем, однако он не нашел времени на это, поэтому она сообщила о разрыве в смске.

"К сожалению, когда я съехала на свою квартиру, мы общались по телефону, мы не виделись, и когда я для себя приняла это трудное решение, что нужно завершать эти отношения. Конечно, я хотела как взрослые люди встретиться, поговорить. Для меня это было важно, чтобы тет-а-тет. Чтобы рассказать, почему я решила так сделать. Его выслушать. Но при моих просьбах встретиться, он не нашел возможность встретиться и мы разошлись по смскам. Я написала сообщение. Для меня любовь, это магия двоих. И это вообще магия. Это большой дар. Когда начинаются какие-то фокусы, наверное, что для меня любовь заканчивается. Для меня это было трудное решение", — сказала Морозюк.

Девушка также призналась, что в тот момент, они приняла решение в свою пользу, ведь то, что происходило вокруг, очень повлияло на ее ментальное здоровье.

"Я не считаю погне выбирать себя, в том смысле, когда тебе плохо и ты уходишь. Мне стало плохо, я ушла. И потом уже пыталась прийти в себя", — объяснила свой выбор художница.

00:27:29 О Романе Гринкевиче

Напомним, ранее мы писали, что Соня Морозюк официально была замужем. Кроме этого, Фокус писал, имущество Сони Морозюк арестуют.