"Приобретено в условиях войны": имущество Сони Морозюк будет арестовано, – ГБР (видео)

По словам спикера ведомства Татьяны Сапьян, у следствия есть все необходимые постановления для ареста двух квартир в Киеве, одной в Харькове и земельного участка, принадлежащих художнице.

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Государственное бюро расследований (ГБР) наложило арест на недвижимое имущество и транспортные средства подозреваемого в мошенничестве львовского бизнесмена, а также членов его семьи, двух соучастников и подконтрольных им обществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 113 февраля.

Также сообщается, что ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника.

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Тайная свадьба: Соня Морозюк официально была замужем

В заявлении пресс-службы не упоминается имя бизнесмена, однако в эфире телемарафона уточнили, что речь идет об Игоре Гринкевиче.

Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян отметила, что у следствия есть все необходимые постановления касательно ареста имущества Гринкевича, а также его жены, сына, тещи и девушки-художницы, с которой был помолвлен сын.

Спикер сообщила, что все постановления касательно ареста имущества на данный момент направлены в Министерство юстиции, после чего данные будут внесены в реестр. По ее словам, арест уже наложен на земельные участки в разных регионах страны, авто премиум класса и квартиры.

"Что касается невесты-художницы, есть постановления на арест ее имущества – это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок. Хочу также акцентировать внимание на том, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено в условиях войны", — заявила Сапьян.

В телемарафоне отметили, что речь идет о Соне Морозюк.

Напомним, 17 января Украинская Соня Морозюк, которая являлась невестой Романа Гринкевича, заявила о разрыве их отношений на фоне коррупционного скандала. По словам художницы, она продаст подарки экс-жениха и переведет вырученные деньги на ЗСУ.

СМИ также сообщали 1 февраля о том, что судебные исполнители якобы не могут наложить арест на две квартиры в Киеве, которыми владеет Соня Морозюк, так как они являются залогом для ипотечного займа, который Морозюк получила у матери.