"Спрятали" за ипотекой: ГБР не смогло арестовать квартиры Морозюк и Гринкевича, — СМИ

Соня Морозюк заняла у матери почти 7 млн грн на покупку квартир в Киеве. Расследователи обратили внимание, что имущество стоит вдвое больше.

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Судебные исполнители не могут наложить арест на две квартиры в Киеве, которыми владеет украинская художница София (Соня) Морозюк, которая в прошлом была причастна к одному из фигурантов дела семьи Гринкевичей о закупках для Минобороны. Такая ситуация сложилась благодаря тому, что квартиры являются залогом для ипотечного займа, который Морозюк получила у матери. О деталях дела рассказали журналисты портала "Громадське".

Журналисты выяснили, каким образом Соня Морозюк объяснила происхождение двух квартир в Киеве, приобретенных в 2023 году. Деньги на покупку ей одолжила мать Лилиана Семенюты; дата займа — 15 января (год не указан). Речь идет о сумме 6 млн 700 грн — их потратили на покупку жилья и теперь должны отдать как ипотечный заем. И теперь, благодаря особенностям украинского законодательства, суд не имеет возможности наложить арест на это имущество.

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Юрист Ярослав Бутырин объяснил расследователям, что имущество, приобретенное за одолженные деньги, невозможно конфисковать или арестовать.

"Есть Закон Украины об ипотеке, и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать", — сказал юрист.

Квартиры, которые стали предметом расследования, расположены в ЖК "Альтер Эго" и ЖК "Времена года". Ориентировочная стоимость каждой — 6 млн грн, отметили расследователи. Также на "Громадському" напомнили, что АРМА согласно запросу суда и ГБР наложило арест на имущество бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи. В перечне активов "бенефициарных владельцев и подконтрольных лиц" фигурируют и квартиры Морозюк.

АРМА — принадлежащий Игорю Гринкевичу и связанным с ним лицам Фото: Скриншот

В то же время журналисты обратили внимание на мать Софии, Лилиану Семенюту, которая одолжила ей миллионы гривен. Указали, что женщина является физическим лицом-предпринимателем, основное направление работы — предоставление услуг по дизайну и уборке.

Заметим, на портале Youcontrol действительно можно отыскать предпринимательницу с именем Лилиана Александровна Семенюта. Женщина занимается бизнесом в Харькове и на нее зарегистрировано два ФЛП и одну общественную организацию. Одну компанию ФЛП закрыто — занималась связями с общественностью. Вторая — действует и занимается образованием, компьютерным программированием и вебпорталами. Также упоминается ОО "Возраст возможностей", главное занятие которой — общественная деятельность, а также издание книг. Не ясно, связана ли указанная предпринимательница с Соней Морозюк.

Youcontrol — информация о матери Сони Морозюк Фото: Скриншот

На странице Facebook и Instagram Сони Морозюк не комментируют информацию от "Громадського". Художница рассказывает о своей волонтерской деятельности и продает изделия собственного дизайна. На портале ГБР также отсутствует реакция на невозможность арестовать имущество подозреваемого.

Дело Гринкевича — детали

Отметим, в декабре 2023 года в СМИ сообщили о задержании бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в попытке дать взятку в размере 500 тыс. долл. работнику ГБР. При этом фигурант якобы пытался уладить проблемы с расследованием деятельности его компании, с которой Минобороны Украины заключило 23 соглашения на поставку одежды для ВСУ. Общая сумма сделок — около 1,5 млрд грн. Следственные органы установили, что одежда в полном объеме не была предоставлена. А та, что прибыла, была ненадлежащего качества.

Один из фигурантов расследования — Роман Гринкевич, сын бизнесмена. Именно с Романом встречалась Соня Морозюк — об этом она не раз рассказывала в своих соцсетях. После сообщений об уголовном деле женщина разорвала помолвку, тем временем ее экс-жениха задержали в Одесской области.

Согласно заявлениям ГБР, Игорю Гринкевичу и группе связанных с ним лиц предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупных размерах в составе группы. Если суд признает их виновными, то может наказать тюремным заключением на срок до 12 лет.

Напоминаем, 24 января стало известно о выходе из СИЗО предпринимателя Ивана Мазепы: его задержали неделей ранее по делу о незаконном выделении земли под застройку. 31 января в СМИ рассказали о внесении залога за экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева. Князев подозревается в получении взяток и вышел из СИЗО, заплатив залог 18 млн грн.