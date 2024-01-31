Выйдет из СИЗО: за экс-главу Верховного Суда Князева внесли залог, — ЦПК

Под стражей Всеволод Князев, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, находился с мая 2023 года. За это время его залог уменьшился в несколько раз — со 107 млн грн до 18,168 млн грн.

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За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог и теперь он сможет выйти из СИЗО. Следственный судья ВАКС уменьшил его размер до 18,168 млн грн. Подробности сообщил "Центр противодействия коррупции" в Telegram.

Средства, как говорится в сообщении, мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку его все активы арестовали. Его защита в декабре отметила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн.

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В Центре также отметили, что Князев две недели назад развелся со своей женой. Он пробыл ею в браке почти 20 лет. С мая 2023 года прекращены фактические брачные отношения "вследствие несовместимости характеров". Иск о разделе общего имущества супругов уже рассматривает один из судей Николаева.

Князев под стражей с мая 2023 года. За это время его залог уменьшился в несколько раз — со 107 млн грн до 18,168 млн грн.

Дело Князева — что известно

Бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев 15 мая 2023 года был пойман с возможной взяткой в размере 2,7 миллиона долларов. Как писали тогда СМИ, это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали на открытой коррупции.

Кроме того, подчеркивается, что на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей пытались повлиять участники схемы. На следующий день, 16 мая, полномочия Князева решили досрочно прекратить. После этого суд избрал меру пресечения бывшему главе ВС в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в октябре ВАКС уволил адвоката, причастного к взятке экс-главы Верховного Суда Князева. Подсудимый договорился о сотрудничестве с прокурорами САП и перечислил на "Армию дронов" 500 тыс. долл.