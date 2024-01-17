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Украина

Предал мою страну: Соня Морозюк бросила Гринкевича после коррупционного скандала (фото)

Соня Морозюк
Фото: Инстаграм | Соня Морозюк разорвала отношения с Гринкевичем после коррупционного скандала

По словам художницы, она продаст подарки Романа Гринкевича и переведет вырученные деньги на ЗСУ.

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Украинская художница Соня Морозюк, которая являлась невестой Романа Гринкевича, заявила о разрыве их отношений на фоне коррупционного скандала. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", — написала художница.

По словам девушки, за период их отношений с Романом Гринкевичем она получила два подарка – кольцо и колье. Эти вещи она пообещала продать, а средства передать на ВСУ.

Кроме того, она подчеркнула, что не получала от семьи Гринкевичей никаких дорогостоящих подарков.

"Все подозрения в том, что я вроде бы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Благодарю всех, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", — добавила она.

Также Морозюк показала на фото свою руку без кольца — вероятно, в знак того, что она больше не является невестой Романа Гринкевича.

Рука Сони Морозюк без кольца Fullscreen
Рука Сони Морозюк без кольца

Кто такая Соня Морозюк

Соня Морозюк — известная украинская художница, которая родилась в Харькове. В профиле Сони Морозюк множество фотографий с украинскими звездами – от певцов до ведущих. Она также участвовала в "Голосе страны", где показывали ее картины.

Соня Морозюк со звездами Fullscreen
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами Fullscreen
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами Fullscreen
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами Fullscreen
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами
Соня Морозюк со звездами

В декабре в Институте проблем современного искусства в Киеве открылась выставка Сони Морозюк под названием "Мазня".

Кроме того, Морозюк являлась невестой Романа Гринкевича в течении 5 месяцев, 2 из которых они были в помолвке.

Коррупционный скандал вокруг семьи Гринкевичей: что известно

29 декабря пресс-служба ГБР сообщила о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу Государственного бюро расследований с целью вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Семья Гринкевичей Fullscreen
Семья Гринкевичей

12 января заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что из-за дела Гринкевичей двое экс-чиновников Минобороны сейчас находятся под следствием.

В свою очередь сын Роман Гринкевич, который приходится сыном упомянутому бизнесмену, заявил, что скандал вокруг его семьи заказной. Он также сообщил, что его семья не собирается выезжать из страны за границу.

А 17 января львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу, который является фигурантом коррупционного скандала, предъявили подозрение по делу о поставках товаров для Вооруженных Сил Украины.