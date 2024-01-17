Зрадив мою країну: Соня Морозюк кинула Гринкевича після корупційного скандалу (фото)

За словами художниці, вона продасть подарунки Романа Гринкевича та переведе виручені гроші на ЗСУ.

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Українська художниця Соня Морозюк, яка була нареченою Романа Гринкевича, заявила про розрив їхніх стосунків на тлі корупційного скандалу. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Ми не будемо однією сім'єю. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені огидно, почуваюся обдуреною та використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", — написала художниця.

За словами дівчини, за період їхніх стосунків із Романом Гринкевичем вона отримала два подарунки — каблучку та кольє. Ці речі вона пообіцяла продати, а кошти передати на ЗСУ.

Вона підкреслила, що не отримувала від сім'ї Гринкевичів жодних дорогих подарунків.

"Усі підозри в тому, що я начебто отримувала ще щось від Романа або членів його сім'ї — квартири, машини, нерухомість, будь-що, — я відкидаю та готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить у мене як у людину з мораллю та принципами", — додала вона.

Також Морозюк показала на фото свою руку без обручки — імовірно, на знак того, що вона більше не наречена Романа Гринкевича.

Рука Соні Морозюк без обручки

Хто така Соня Морозюк

Соня Морозюк — відома українська художниця, яка народилася в Харкові. У профілі Соні Морозюк безліч фотографій із українськими зірками — від співаків до ведучих. Вона також брала участь у "Голосі країни", де показували її картини.

Соня Морозюк із зірками Соня Морозюк із зірками Соня Морозюк із зірками Соня Морозюк із зірками

У грудні в Інституті проблем сучасного мистецтва в Києві відкрилася виставка Соні Морозюк під назвою "Мазня".

Морозюк була дівчиною Романа Гринкевича протягом 5 місяців, 2 з яких вони були в заручинах.

Корупційний скандал навколо родини Гринкевичів: що відомо

29 грудня пресслужба ДБР повідомила про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати пів мільйона доларів хабара посадовцю Державного бюро розслідувань із метою повернути майно своїх компаній, яке було вилучене під час кримінального провадження. Ішлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Сім'я Гринкевичів

12 січня заступник міністра оборони України Дмитро Клименков повідомив, що через справу Гринкевичів двоє експосадовців Міноборони зараз перебувають під слідством.

Зі свого боку, син Роман Гринкевич, який доводиться сином згаданому бізнесменові, заявив, що скандал навколо його сім'ї замовний. Він також повідомив, що його сім'я не збирається виїжджати з країни за кордон.

А 17 січня львівському підприємцю Ігорю Гринкевичу, який є фігурантом корупційного скандалу, пред'явили підозру в справі про постачання товарів для Збройних сил України.