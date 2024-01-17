Гринкевичу висунули підозру у справі про постачання для ЗСУ, — ЗМІ

За даними журналістів, підозру також отримали сини львівського бізнесмена і троє керівників підконтрольних їм компаній.

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Львівському підприємцю Ігорю Гринкевичу, який є фігурантом корупційного скандалу, пред'явили підозру у справі про постачання товарів для Збройних сил України. Про це пише портал "РБК Україна" з посиланням на своє джерело.

Повідомляють, що підозру також було висунуто синам Ігоря Гринкевича і ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній.

Як зазначають автори публікації, раніше Ігор Гринкевич мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні через спробу дати хабар.

Справа Гринкевичів: що відомо

Нагадаємо, 29 грудня пресслужба ДБР повідомила про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати півмільйона доларів хабаря посадовцю Державного бюро розслідувань з метою повернути майно своїх компаній, яке було вилучено під час кримінального провадження.

Затримання Ігоря Гринкевича Фото: ДБР

Згідно з даними слідства, підприємець постачав Міноборони одяг, будучи власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За попередніми оцінками, оборудка завдала бюджету збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень.

За інформацією "ТСН", ішлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Затримання Ігоря Гринкевича Фото: ДБР

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко 9 січня заявив, що Міністерство оборони України розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними із сім'єю Гринкевичів.

Пізніше, 12 січня, заступник міністра оборони України Дмитро Клименков повідомив, що через справу Гринкевичів двоє експосадовців Міноборони зараз перебувають під слідством.

Зі свого боку син Роман Гринкевич, який доводиться сином згаданому бізнесменові, заявив, що скандал довкола його сім'ї замовний. Він також повідомив, що його сім'я не збирається виїжджати країни за кордон.