Коты стали героями нового номера Vogue Arabia

В арабском глянце решили совместить драгоценности и котов. Выбрали моделей пород мейн-кун и британской короткошерстной.

В новом номере Vogue Arabia решили, что демонстрировать драгоценности на моделях – это скучно. И пригласили позировать котов. Выбрали пушистых моделей самых популярных пород: мейн-куна и короткошерстного "британца". Фото появились в официальном аккаунте глянца.

"В этом месяце мы пригласили Макавити стать частью Vogue Arabia. В нашем новом номере кошачий шарм занимает центральное место, поскольку роскошные украшения прекрасно подходят пушистым друзьям", — написали в сообщении под фото авторы фотосессии.

Коты для Vogue Arabia

Модели на фото тоже были – они держали котиков.

Мейн-кун и британский короткошерстный кот примерили дизайнерские украшения от брендов Cartier, Chanel, Chaumet, Chopard, Boucheron и Bulgari.

Коты для Vogue Arabia

Макавити, которого упомянули в сообщении, это герой мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Вебера, а также кот-персонаж из сборника стихов Т. С. Элиота 1939 года "Книга практичных кошек Старого Поссума".

Макавити — хитрый преступник и мошенник, в стихотворении про него говорится: "Макавити, Макавити, таинственный Макавити! Он — дьявол в образе кота, его вы не исправите".

А в мюзикле он главный антагонист, обладающий мистическими способностями.

Напомним, одной из самых знаменитых кошек в мире является кошечка Шупетт, которая принадлежала покойному Карлу Лагерфельду. Шупетт летала с хозяином на частных самолетах, позировала для фото и унаследовала часть его состояния.

Еще внезапную популярность обрел кот Клаудии Шиффер. Кота Чипа взяли в фильм "Аргайл", когда, как сказал ее муж Мэттью Вон, кот-звезда из агентства отказывался сотрудничать. Чип выходил на красную дорожку и появился с хозяйкой на обложке Vogue.