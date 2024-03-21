Вышел первый тизер-трейлер фильма "Чужой: Ромулус": чистый ужас от мастера хоррора

Фиде Альварес, снявший картину, считается одним из признанных гуру фильмов ужасов. Так что новая картина обещает пощекотать нервы даже самым заядлым любителям этого жанра.

Студия 20th Century Studios представила первый 30-секундный тизер-трейлер фильма "Чужой" под официальным названием "Чужой: Ромул". Режиссером картины стал уругвайский мастер ужасов Феде Альварес, а продюсером – Ридли Скотт.

Фильм возвращает франшизу к ее истокам с одной командой на одном корабле. Действие происходит между событиями фильмов "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986).

История рассказывает о группе молодых людей, которые, обыскивая глубины заброшенной космической станции, сталкиваются лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во вселенной.

Главные роли в ленте сыграли Кейли Спэни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонсон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву.

Вселенная. "Чужой: Ромул" – седьмой фильм франшизы "Чужой" и девятый в целом с участием кислотнокровных ксеноморфов, если учесть фильмы-кроссоверы "Чужие против Хищника". Альварес ранее снял такие картины как "Зловещие мертвецы" (2013), "Не дыши" и "Девушка с татуировкой дракона", серию "Звонки" и многие другие короткометражки.

Трейлер фильма "Чужой: Ромулус"

Работая над фильмом, режиссер участвовал в каждом этапе съемок, чтобы продолжение получилось ничем не уже предыдущих картин.

"Я хотел вернуться не просто к стилю оригинальных фильмов, но и к жанру оригинальных фильмов. Мне очень хотелось вернуться к чистому ужасу первого фильма и взять те элементы триллера, которые есть в "Чужих", да и в "Чужом 3". Мы пошли на сумасшедшие меры, чтобы сохранить чистоту методов кинопроизводства первого фильма. Но если кто-то беспокоится: "Не будет ли это слишком ретро?" Не волнуйтесь, 2023 год прольется через каждое окно. Невозможно остановить современность кинопроизводства. И из этого сочетания лучшего из классики и лучшего современности получается что-то новое… Для меня "Чужой" работает лучше всего, когда он пугает и когда это действие, как "Чужие". Лично мне больше всего понравился ужас и шок этого мира". – рассказал он в интервью Variety.

Сценаристами ленты стали сам Феде Альварес и Родо Саягес, использовав персонажей, созданных Дэном О'Бэнноном и Рональдом Шусеттом.

Мировая премьера фильма запланирована на 16 августа 2024 года.

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