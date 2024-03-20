Вышел трейлер фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" о художниках "Расстрелянного возрождения"

В национальный кинопрокат лента выйдет 9 мая. Фильм рассказывает историю украинских писателей эпохи "Расстрелянного возрождения": Николая Хвылевого, Леся Курбаса и других.

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Вышел первый официальный трейлер фильма "Дом "Слово": Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко. Новая картина расскажет о литераторах Расстрелянного возрождения: украинских художников 1920-х и 1930-х гг. XX в. в Украинской ССР в области литературы, философии, живописи, музыки, театра, кино и которые были уничтожены в основном во время большого террора. Трейлер опубликовали на официальном Youtube-канале.

Игровой фильм стал продолжением предыдущей работы Тараса Томенко — документальной ленты "Дом "Слово", которая вышла в 2017 году. В этой ленте для рассказа истории уничтожения целого поколения украинских художников советской властью режиссер использовал документальные и архивные кадры, а также озвучил письма литераторов-жителей харьковского "Дома "Слово".

Трейлер фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Этот фильм Томенко в 2018 году получил "Золотой волчок" как лучший документальный фильм.

В декабре 2017 года Госкино сообщило о начале производства художественной ленты "Дом "Слово": Бесконечный роман". Съемки в Киеве стартовали в следующем году.

"Над этим проектом я с командой работал более 10 лет. И не зря. Это долгая и непростая дорога возвращения писателей Расстрелянного возрождения из небытия", — цитируют Томенко в описании под трейлером.

Режиссером трейлера игрового фильма стал соучредитель проекта МУР Александр Хоменко. В конце февраля группа выпустила альбом о поэтах Расстрелянного возрождения и жителях Дома "Слово" — "Ты [Романтика]", в котором использовала звуковые фрагменты из фильма "Дом "Слово": Бесконечный роман" в композициях, а также кадры — для визуалов к альбому.

Фильм рассказывает историю украинских писателей эпохи "Расстрелянного возрождения", которых собирают под крышей одного дома в Харькове и пытаются заставить работать на благо системы. Несогласие художников сотрудничать превращает фальшивый коммунистический рай в репрессии, расстрелы, преследования.

Главные роли в фильме исполнили Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой), Андрей Исаенко (Майк Йогансен), Геннадий Попенко (Михаил Семенко), Андрей Май (Владимир Сосюра), Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Роман Ясиновский (Григорий Эпик), Борис Георгиевский, Дмитрий Олейник, Нина Набока, Марина Кошкина и другие.

Что такое "Расстрелянное возрождение

Расстрелянное возрождение, или Красный ренессанс так этот период в истории назвал Ежи Гедройцю, который впервые употребил это выражение в письме к Юрию Лавриненко от 13 августа 1958 года, предложив его как название антологии украинской литературы 1917-1933 годов.

Представителей интеллигенции, относящихся к "расстрелянному возрождению", условно разделяют на несколько групп в зависимости от их жизненного пути во время и после сталинских репрессий. К первой группе — непосредственных жертв террора — относятся писатели Валерьян Пидмогильный, Валерьян Полищук, Марк Вороной, Николай Кулиш, Николай Хвылевой, Михаил Семенко, Евгений Плужник, Николай Зеров, художники-бойчукисты, Лесь Курбас и многие другие. Эти художники были казнены, умерли в концлагерях или совершили самоубийство.

Хотя они были частично реабилитированы еще в конце 1950-х годов, их работы были запрещены в СССР.

Части репрессированных и преследуемых представителей украинской интеллигенции удалось избежать высшей меры наказания и выжить в тюрьмах и концлагерях. Некоторым из них удалось даже сбежать из концлагерей (Иван Багряный).

Третью условную группу составляют те деятели культуры, которые избежали репрессий. Часть из них умерли еще до массовых репрессий (Леонид Чернов, Александр Богомазов, Игнат Михайличенко), некоторые просто перестали творить, как, например, Мария Галич, некоторым удалось эмигрировать, как Юрию Клену.

К четвертой группе относятся те художники, которые начали творить так, как от них требовала советская власть.

Напомним, ранее Фокус писал о расстрелах в карельском Сандармохе. В течение одной лишь недели капитан НКВД Михаил Матвеев собственной рукой расстрелял 1111 человек. Известно, что 287 погибших были украинцами. В списке жертв — представители культуры и науки, военные и политические деятели, священнослужители. Так, в Карелии погиб режиссер Лесь Курбас, переводчик античности Николай Зеров, метеоролог с мировым именем Алексей Вангенгейм и многие другие.