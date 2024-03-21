"Загустела кровь и начали лопаться капилляры": у alyona alyona появились новые проблемы со здоровьем

Исполнительница, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024", в марте заболела дважды. Причиной плохого самочувствия певица назвала проблемы с гормонами и слабый иммунитет.

Украинская реп-исполнительница alyona alyona откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Певица сделала это в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнительница рассказала подписчикам о том, что в последнее время испытывает проблемы с иммунитетом. Только за последний месяц она заболела во второй раз. В этот раз alyona alyona беспокоит боль в области носа. При этом исполнительница относилась к своему здоровью ответственно и даже нигде не переохлаждалась. Девушка подозревает, что поводом для начала заболевания мог послужить визит в больницу, где она могла заразиться от людей с респираторными инфекциями.

Также alyona alyona поделилась со своими фанатами другой трудностью. Из-за проблем с женскими половыми гормонами исполнительницу мучают проблемы с капиллярами — сосудистая сеточка и купероз.

"У меня из-за того, что я пила длительное время женские гормоны, загустела кровь и начали лопаться капилляры много где, особенно на лице. Моя проблема – купероз и сосудистая сеточка", — рассказала реп-исполнительница.

Избавиться от этих проблем певица надеется с помощью косметических процедур. На одну их них alyona alyona уже сходила и косметолог поработала над ее лицом с помощью лазера.

Фото: Скриншот

Ранее мы писали о том, что старшая дочь Оли Поляковой рассказала, какую операцию ей пришлось перенести в начале 2024 года. Мария Полякова призналась, что уже перенесла две операции, на одной из которых ей удалили один из органов. Девушка также рассказала, что причиной этому были несколько приступов.

А в ноябре alyona alyona рассказала чем занимается ее новый бойфренд и как началась их история любви. По ее словам, бойфренд, по имени Владимир, так как и она занимается музыкой. Он создает треки в клубном жанре, а аlyona alyona предпочитает рэп.