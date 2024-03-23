Стало известно, как принцессу Шарлотту называют в школе и родители

Принц и принцесса Уэльские стараются делать все возможное, чтобы обеспечить своим детям как можно более нормальное детство. Поэтому принцесса Шарлотта и принц Джордж не пользуются королевскими титулами в школе.

Единственную дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма зовут Шарлотта Элизабет Диана, а ее полный официальный титул — Ее Королевское Высочество Принцесса Шарлотта Кембриджская. Но чтобы она не выделялась в классе, молодая королевская персона использует титул родителей как фамилию. Об этом пишет Mirror.

В школе правнучку покойной королевы Елизаветы II называли Шарлоттой Кембриджской, а теперь, возможно, Шарлоттой Уэльской, поскольку титул ее родителей изменился в сентябре 2022 года после смерти бабушки принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Старшего брата Шарлотты зовут Джордж Александр Луи и Его Королевское Высочество Принц Джордж Кембриджский, но в школе его называют Джорджем Кембриджским (или же Уэльским).

Как известно, и принц Уильям, и принц Гарри в свое время использовали титул отца Чарльза во время учебы. Поэтому они также были Уэльскими.

Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

Также у Шарлотты есть два прозвища, которые дали ей родители. Однажды принц Уильям позвал свою дочь на Королевской выставке цветов в Челси, сказав "миньонетка", что является французским словом, которое означает "маленькая, милая и нежная". Кроме того, стало известно, что Кейт Миддлтон назвала свою дочь Лотти после официальной поездки в Северную Ирландию в 2019 году.

Напомним, какой титул получит принцесса Шарлотта, когда Уильям станет королем.

Также Фокус писал о чертах принцессы Шарлотты, которые делают ее популярной в школе.