Кайя Гербер снялась топлес для глянца (фото)

Автором снимков стал итальянец Марио Сорренти. Дочь Синди Кроуфорд продемонстрировала новую прическу.

22-летняя американская модель Кайя Гербер позировала топлес в своей последней стильной фотосессии. Юная знаменитость снялась для V Magazine.

Для обложки глянца дочь культовой супермодели Синди Кроуфорд позировала на стуле в полупрозрачном топе без рукавов и уверенно смотрела в камеру.

Кайя Гербер

На другом снимке Кайя предстала топлес в черной кожаной куртке и мини-юбке. Она также демонстрировала новую прическу с челкой и сделала легкий макияж.

Кайя Гербер

Автором снимков стал итальянец Марио Сорренти.

На одной ретро-фотографии Кайю можно было увидеть в образе в стиле 1950-х годов, одетую в черный кружевной боди с глубоким декольте.

Кайя Гербер

Еще одним из ее аутфитов был черный кожаный комбинезон, прикрепленный к высоким шортам в тон.

Она вернула воспоминания о 1970-х годах в комбинезоне с цветами свободного кроя без рукавов, оборачиваясь вокруг, чтобы показать, что наряд был с обнаженной спиной.

"Теперь я хочу челку", — прокомментировала новую фотосессию дочери Синди Кроуфорд.

Напомним, появление Кайи Гербер на обложке британского Vogue вызвало негативную реакцию в сети.

Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер на публике вместе со звездной мамой Синди Кроуфорд.