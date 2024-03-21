Кайя Гербер снялась топлес для глянца (фото)
Автором снимков стал итальянец Марио Сорренти. Дочь Синди Кроуфорд продемонстрировала новую прическу.
22-летняя американская модель Кайя Гербер позировала топлес в своей последней стильной фотосессии. Юная знаменитость снялась для V Magazine.
Для обложки глянца дочь культовой супермодели Синди Кроуфорд позировала на стуле в полупрозрачном топе без рукавов и уверенно смотрела в камеру.
На другом снимке Кайя предстала топлес в черной кожаной куртке и мини-юбке. Она также демонстрировала новую прическу с челкой и сделала легкий макияж.
Автором снимков стал итальянец Марио Сорренти.
На одной ретро-фотографии Кайю можно было увидеть в образе в стиле 1950-х годов, одетую в черный кружевной боди с глубоким декольте.
Еще одним из ее аутфитов был черный кожаный комбинезон, прикрепленный к высоким шортам в тон.
Она вернула воспоминания о 1970-х годах в комбинезоне с цветами свободного кроя без рукавов, оборачиваясь вокруг, чтобы показать, что наряд был с обнаженной спиной.
"Теперь я хочу челку", — прокомментировала новую фотосессию дочери Синди Кроуфорд.
Напомним, появление Кайи Гербер на обложке британского Vogue вызвало негативную реакцию в сети.
Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер на публике вместе со звездной мамой Синди Кроуфорд.