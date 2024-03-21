Девушка Леонардо Ди Каприо снялась для Vogue (фото)

Об отношениях актера и модели стало известно в 2023 году. Сообщалось, что Ди Каприо довольно серьезно настроен.

25-летняя итальянская модель Виттория Черетти снялась для корейского Vogue, украсив новую обложку глянца.

"VOGUE KOREA снят моими любимыми", — подписала кадры девушка 49-летнего Леонардо Ди Каприо.

Виттория собрала волосы и сделала легкий макияж, когда позировала на весенней улице в темной куртке. На втором снимке возлюбленная голливудского актера предстала в нежном светлом платье.

Виттория Черетти

О романе звезды "Титаника" с итальянской моделью стало известно в конце лета 2023 года. Черетти перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.

Инсайдеры признавались: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Леонардо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид. А еще раньше голливудский актер длительное время был в отношениях с моделью Камиллой Мороне.

Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо

Источники утверждали, что Ди Каприо "без ума" от новой избранницы, которая также очень заботится об экологических проблемах. Как сообщается, актер встречается только с ней, поскольку Виттория имеет "все качества, которые он ищет в партнерше". Впрочем, официально они не комментируют свой роман.

Напомним, Леонардо Ди Каприо провел время с семьей.

Ранее Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо расстроен слухами о своих романах и хочет "настоящих отношений".