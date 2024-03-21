Королева Камилла вышла в свет на фоне слухов о смерти короля Чарльза ІІІ (фото)

Это первый визит королевы в страну без мужа. Сейчас Чарльз III лечится от рака.

Королева Камилла сама посетила Северную Ирландию для проведения серии мероприятий на фоне слухов о смерти короля Чарльза III. Об этом сообщается на страницах монаршей семьи Великобритании.

Супруга британского суверена прибыла в замок Хиллсборо, графство Даун, без короля, который лечится от рака.

Для выхода Камилла выбрала темно-синее платье, к которому добавила брошь.

Королева Камилла посетила Северную Ирландию

По прибытии в среду вечером, 20 марта 2024 года, королеву встретил лорд-лейтенант графства Даун Гоун Роуэн Гамильтон и персонал замка.

Последний раз Камилла была в Северной Ирландии в мае 2023 года, когда супруги посетили страну после официальной коронации 6 мая.

Королева Камилла посетила Северную Ирландию Фото: Getty Images

Это ее 22-я поездка в Северную Ирландию и первая без мужа, короля Чарльза III.

В частности, супруга монарха посетила остров Мэн.

"Хочу поблагодарить всех за теплый прием на острове Мэн... Приветствуем жителей Дугласа на острове Мэн. Визит королевы сегодня отмечает статус города, который был предоставлен в рамках празднования Платинового юбилея покойной королевы в 2022 году", — отмечается на странице монаршей семьи.

Королева Камилла посетила Северную Ирландию

Волна слухов о смерти короля Чарльза III, который стал монархом только осенью 2022 года, появилась в соцсетях 18 марта 2024 года. Впрочем, ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такой информации не распространяли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло домыслы, отметив, что сообщение о смерти суверена, который сейчас борется с онкологией, является фейком.

Напомним, короля Чарльза III заметили на публике после фейковых новостей о его смерти.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на "смерть" британского короля.