Можно на диете: 5 полезных соусов, которые добавят вкуса и помогут похудеть

Магазинные соусы содержат слишком много сахара и других не самых полезных для здоровья ингредиентов, поэтому могут мешать похудению. Приготовив полезные соусы самостоятельно, вы сможете разнообразить свой рацион новыми вкусами и легко похудеть.

Зачастую слово "диета" ассоциируется с вареной пресной пищей, которой не хватает аппетитного вкуса и аромата. К счастью, даже во время похудения, вам не придется отказывать себе во вкусной еде. Вы можете попробовать несколько рецептов полезных соусов для похудения, которые добавят пикантности вашему рациону, не заставляя набирать вес. Эти соусы, богатые вкусами и специями, такими как тмин, кориандр и куркума, содержат такие ингредиенты, как йогурт, нут или чечевица, которые богаты белком и клетчаткой. Об этом пишет Healthshots.

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Рецепты полезных соусов позволяют вам выбирать различные ингредиенты, поэтому вы можете избежать добавления дополнительной соли, сахара и консервантов, которые входят в состав покупных соусов. Включив эти соусы в свой рацион, вы сократите количество калорий и справитесь с тягой к еде. Кроме того, было доказано, что некоторые специи, например, куркума и порошок чили, ускоряют обмен веществ и помогают контролировать вес. Ложка полезного соуса не только может улучшить вкус вашей еды, но и поможет вам на пути к здоровому образу жизни, — объясняет шеф-повар Шипра Кханна.

Огуречный соус

Фото: Freepik

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2

Ингредиенты:\

1 стакан тертого огурца

1 чашка белого йогурта

1/2 чайной ложки тмина

щепотка соли

листья свежей мяты

Приготовление:

В миске смешайте тертый огурец, йогурт, тмин, соль и нарезанные листья мяты. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы смешались. Заправляйте соусом салаты или подавайте к мясу и гарнирам.

Острый мятный чатни

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 3

Ингредиенты:

1 стакан свежих листьев мяты

2-3 зеленых перца чили (регулируйте по вкусу)

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки тмина

щепотка соли

Способ приготовления:

В блендере смешайте свежие листья мяты, перец чили, лимонный сок и специи. Смещайте до однородности, при необходимости добавляя немного воды для достижения желаемой консистенции. Используйте для придания вкуса и пикантности блюдам.

Бенгальский чатни из помидоров

Время приготовления: 40 минут.

Количество порций: 5-6

Ингредиенты:

2 столовые ложки горчичного масла

1 чайная ложка смеси пяти специй: семена кориандра, семена горчицы, семена фенхеля, семена черного тмина, семена белого тмина

2 сушеных красных перца чили

2 помидора

4-5 фиников

1 столовая ложка тамариндовой пасты

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Нагрейте горчичное масло на сковороде, добавьте смесь специй и сушеный красный перец чили. Затем добавьте нарезанные помидоры и готовьте под крышкой до мягкости. Добавьте нарезанные финики, тамариндовую пасту и соль. Готовьте, пока финики не станут мягкими. Дайте остыть перед подачей.

Дип из жареных баклажанов

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

1 большой баклажан

1 луковица, мелко нарезанная

2 помидора, мелко нарезанных

2 зубчика чеснока

кусочек имбиря

2 зеленых перца чили, мелко нарезанных

пучок кинзы

сок 1 лимона

соль по вкусу

Способ приготовления:

Запеките баклажаны на открытом огне или в духовке, пока они не подрумянятся и не станут мягкими. Очистите их и разомните мякоть вилкой. На сковороде обжарьте нарезанный лук, помидоры, чеснок, имбирь и зеленый перец чили до мягкости. Добавьте пюре из баклажанов, кинзу, лимонный сок и соль. Хорошо перемешайте и готовьте несколько минут, пока вкусы не смешаются. Подавайте теплым.

Йогуртовый соус с укропом

Фото: Freepik

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 3

Ингредиенты:

1 чашка греческого йогурта

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки свежего укропа

сок 1 лимона

соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

В миске смешайте греческий йогурт, измельченный чеснок, рубленый укроп, лимонный сок, соль и черный перец. Хорошо перемешайте и охладите минимум на 30 минут, чтобы вкусы смешались.

Напомним, 3 простых способа отказаться от сахара и похудеть к весне.

Ранее Фокус писал о том, что чеснок не только убивает микробов и укрепляет иммунитет, но еще и помогает в похудении.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.