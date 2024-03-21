Трое сотрудников клиники, где лечилась Кейт Миддлтон, пытались украсть медицинские записи

Предполагается, что по крайней мере один человек пытался просмотреть записи принцессы Уэльской, пока она была в лондонской клинике. Начато расследование.

В лондонской клинике, где лечилась Кейт Миддлтон, было начато расследование по поводу утверждений, что сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы Уэльской, пока она там лечилась. По данным СМИ, несколько сотрудников пытались получить доступ к записям Кейт, когда она была пациенткой частной больницы в центре Лондона в январе. Об этом пишет The Guardian.

Инсайдер сообщил, что старшие руководители больницы "связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование". Троих сотрудников отстранили от работы на время расследования.

Служба по надзору за конфиденциальностью и защитой данных Великобритании заявила, что получила отчет о нарушении.

Представитель Управления комиссара по информации (ICO) заявил во вторник: "Мы можем подтвердить, что получили отчет о нарушении и оцениваем предоставленную информацию".

Кенсингтонский дворец заявил: "Это дело лондонской клиники".

В клинике заявили, что все их пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности и конфиденциальности в отношении их медицинской информации.

Столичная полиция не смогла подтвердить, была ли она проинформирована об обвинениях.

А тем временем, подробности о состоянии принцессы и операции не разглашаются. Кенсингтонский дворец ранее заявил, что это не связано с раком и что она хотела бы, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной.

Расследование началось после того, как Кейт Миддлтон опубликовала фото с детьми на День матери. А потом выяснилось, что фото было отредактировано.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Это было первое официальное фото принцессы после операции.

Позже принцесса принесла публичные извинения и заявила, что несет ответственность за цифровое редактирование фотографии.

Хотя Кенсингтонский дворец заявил, что принцесса не вернется к королевским обязанностям до Пасхи, газета Times сообщила, что у нее есть планы отправится в церковь в пасхальное воскресенье на ежегодную пасхальную заутреню в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Но ее длительное отсутствие спровоцировало появление слухов о том, что она исчезла, а Букингемский дворец скрывает это.