Телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о смерти свекрови, которая жила в оккупации (видео)

Свекровь Татьяны Высоцкой пробыла в столице две недели и умерла. Теперь свекор живет в столице рядом с ними.

46-летняя телеведущая программы "Вікна-Новини" на канале СТБ Татьяна Высоцкая, которая родом из Херсонщины, рассказала, как во время войны она потеряла свекровь, которая оказалась в оккупации. Подробностями личной жизни журналистка поделилась в интервью Алины Доротюк.

В частности, Татьяна рассказала, что когда началась война, 24 февраля 2022 года, они с детьми были в Киеве, ее муж сразу же ушел добровольцем и стал в оборону столицы, с первых дней он оказался в составе теробороны в Гостомеле, а ее родители и родители мужа оказались в оккупации на Херсонщине. Через некоторое время Татьяна с детьми переехала в Хмельницкую область.

"Мы с детьми были на Хмельнитчине у родственников. У нас просто квартира не очень удобная, как и дача, расположены. Квартира на выезде с Берестейского проспекта, где как раз ДРГ и гепало, грады, в начале первых этапов. И родственники нас просто заставили ехать в Хмельницкий к другим родственникам. Я сначала видимо не понимала, я говорю, у меня здесь муж в Гостомеле, я не могу его бросить, я не поеду. И в марте, с детьми мы все-таки выехали. Мне все это тяжело далось, я не смогла быть беженкой", — призналась Татьяна Высоцкая.

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Уже через месяц и родители Татьяны смогли выехали из оккупации — это было в апреле. А вот родители мужа остались на Херсонщине, в оккупации. И пробыли там еще 9 месяцев, пока территории не деоккупировали.

Однако, когда Херсон освободили Татьяна поехала эвакуировать родителей мужа. Это была вынужденная мера поскольку 80-летняя свекровь получила перелом бедра, а в ее возрасте это была очень сложная травма. Поэтому Татьяна экстренно вывозила их из освобожденных территорий. К сожалению, женщину не удалось спасти. Уже через две недели в столице она умерла.

"Мужу, они маломобильные, он младший сын, а я старшая дочь, поэтому они более пожилые люди. Они были в оккупации. И уже после деоккупации, когда муж был на войне, а свекровь была больна очень, я их вывозила на скорых. Это все было трудно, без света, с 7 этажа без лифта. И, к сожалению, мы не смогли ее здесь спасти. Через неделю она здесь умерла. Но у нас в подъезде живет мой свекор и старший брат, который за ним ухаживает", — призналась телеведущая.

Татьяна Высоцкая призналась, что это была очень тяжелая потеря для семьи.

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