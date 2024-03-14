"В соответствии с потребностями армии": боевой медик призвала создать в ВСУ женское подразделение

Морская пехотинка Ярина Чорногуз говорит, что в армии есть много специальностей, которые не требуют большой физической силы.

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Морская пехотинка и боевой медик Ярина Черногуз высказалась за привлечение женщин к мобилизации. К тому же она считает необходимым создание женского боевого подразделения. Об этом она рассказала в тринадцатом выпуске проекта "Станция Краматорск".

По словам Черногуз, она активно выступает за то, чтобы женщины мобилизовались. В то же время она предлагает согласно жестким правилам создать боевое женское подразделение. Причем речь не обязательно идет о батальоне, сначала можно начать с роты. В случае, если эта идея будет успешной, можно будет говорить о ее масштабировании.

Боевой медик утверждает, что в армии есть немало специальностей, для которых не требуется наличие большой физической силы, поэтому они могут подойти и для женщин. Причем при отборе женщин, говорит Черногуз, нужно принимать во внимание их ответственность. В частности каждая женщина, которая хочет приобщиться к изгнанию с украинской земли российских оккупантов, может стать штурманом или пилотом дрона. Если речь идет о боевом медике взвода, в таком случае не должно быть страха крови, зато пригодятся тщательность и ответственность.

Отдельно Ярина Черногуз подчеркнула, что в свое время получила опыт переноса тяжелых носилок с ранеными и погибшими, поэтому, по ее мнению, женщина способна и к такому виду деятельности. Также она считает, что некоторые женщины способны с физической и моральной точки зрения выдержать все то, на что порой не способны даже самые сильные мужчины. Причем речь не идет о статистике, однако такие женщины на самом деле есть и они могут работать на должностях, которые для них наиболее приемлемы.

26 февраля руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков сообщил, мобилизуют ли в Украине ограниченно годных и где проходит их служба.