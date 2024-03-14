"Відповідно до потреб армії": бойова медикиня закликала створити в ЗСУ жіночий підрозділ

Морська піхотинка Ярина Чорногуз каже, що війську є багато спеціальностей, які не потребують великої фізичної сили.

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Морська піхотинка та бойова медикиня Ярина Чорногуз висловилася за залучення жінок до мобілізації. До того ж вона вважає за необхідне створення жіночого бойового підрозділу. Про це вона розповіла в тринадцятому випуску проєкту "Станція Краматорськ".

За словами Чорногуз, вона активно виступає за те, аби жінки мобілізувалися. Водночас вона пропонує згідно із жорсткими правилами створити бойовий жіночий підрозділ. Причому мова не обов'язково йде про батальйон, спочатку можна почати з роти. У разі, якщо ця ідея буде успішною, можна буде говорити про її масштабування.

Бойова медикиня стверджує, що у війську є чимало спеціальностей, для яких не потрібна наявність великої фізичної сили, тому вони можуть підійти і для жінок. Причому при відборі жінок, каже Чорногуз, потрібно брати до уваги їх відповідальність. Зокрема кожна жінка, яка хоче долучитися до вигнання з української землі російських окупантів, може стати штурманом чи пілотом дрона. Якщо мова йде про бойового медика взводу, в такому випадку не повинно бути страху крові, натомість в пригоді стануть ретельність та відповідальність.

Окремо Ярина Чорногуз підкреслила, що свого часу отримала досвід перенесення важких нош з пораненими і загиблими, тому, на її думку, жінка здатна і до такого виду діяльності. Також вона вважає, що деякі жінки здатні з фізичної і моральної точки зору витримати все те, на що часом не здатні навіть найбільш сильні чоловіки. Причому мова не йде про статистику, однак такі жінки насправді є і вони можуть працювати на посадах, які для них найбільш прийнятні.

26 лютого керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков повідомив, чи мобілізують в Україні обмежено придатних і де проходить їх служба.