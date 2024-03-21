Телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как ее муж готовился к войне в Украине (видео)

Татьяна Высоцкая призналась, что ее муж чувствовал, что в Украине будет полномасштабная война и еще в январе 2022 года записался в тероборону.

Телеведущая новостей "Вікна" на канале СТБ Татьяна Высоцкая рассказала, что накануне полномасштабной войны в Украине, ее муж Алексей собрал баул и ждал дня, когда начнется война. Телеведущая в интервью Алины Доротюк призналась, что муж ее предупреждал и чувствовал, что война неизбежна.

В частности, еще в начале января 2022 года Алексей добровольно пошел в военкомат, чтобы восстановить свой военный билет и записался в тероборону, которая тогда только формировалась. После он составил баул в котором собрал минимальный набор для военного. А после 24 февраля 2022 года сразу добровольно пошел защищать государство. С первых дней муж телеведущей был в составе групп, которые стояли на защите столицы. В частности, вместе с побратимами они оказались в Гостомеле, куда их привезли на маршрутках.

"Он мне постоянно говорил, что будет большая война. Он собирал баул. И сейчас, буквально недавно вспоминал: "Помнишь, как ты смеялась над моим баулом". Я говорю, я до сих пор не могу постичь своим умом, как можно было такое сделать, я про русских. Это насколько полномасштабное извращение, что невозможно понять здоровым мозгом. Но он видел, он понимал. Он говорил, Путин не остановится, они придут. И он собирал. Более того, у него здоровье очень не очень. И у него уже был закрыт военный билет. Он сам пошел в военкомат, восстановил его и сам записался, когда только началось вялое создание теробороны в январе. Он уже оставил свои координаты. То есть он действительно готовился", — рассказала Высоцкая.

Высоцкая отметила, что именно интуиция мужчины помогла ему быть более-менее готовым к войне, когда его собратья шли совсем голыми и босыми.

Телеведущая также рассказала, что ее муж очень мудро говорит о своем решении пойти воевать: "Он говорит, очень важную вещь, пусть я повоюю, а не наши дети и я это делаю для того, чтобы нашим детям не доставалась война. И он это говорит, потому что он так чувствует", — резюмировала Высоцкая.

Пока Алексей защищал столицу, на Херсонщине в оккупации оказалась вся его семья, которая пробыла там 9 месяцев. Уже после деоккупации Татьяна вывезла сеструху, свекра и брата мужа. Однако, уже через две недели мать Алексея умерла.

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