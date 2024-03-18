Полгода был без вести пропавшим: на фронте погиб известный телеведущий Петр Цурукин

Петр Цурукин более полугода считался пропавшим без вести. Однако, на днях стало известно, что все же он погиб еще в июне 2023 года.

Related video

На фронте погиб ведущий и редактор Петр Цурукин, который более полугода считался пропавшим без вести. Об этом сегодня, 18 марта, официально сообщили на странице Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова в Фейсбук.

В частности, известно, что Петру Цурукину было 33 года. По предварительной версии, он погиб еще в начале июня 2023 года. Цурукин до начала полномасштабной войны в Украине работал на телевидении. Он занимал должность главного редактора программы, которая освещала резонансные и потрясающие истории из жизни простых людей и называлась "Один за всех". Ее транслировали на телеканале "СТБ". Кроме этого, Петр был ведущим телеканала "KYIV LIVE". Уже потом он ушел в ВСУ. На его странице в инстаграм указано, что он служил в составе 47-й механизированной бригады, которая летом 2023 года вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова.

Читайте также: Сын в ВСУ, отец в ВС РФ: на поле боя встретились родственники, россиянин погиб

Петр Цурукин Фото: https://www.instagram.com/petro_tsurukin?igsh=MTBqZG45amlsanE3eQ==

До начала телевизионной карьеры Петр Цурукин учился в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича на экономическом факультете.

Как написали на официальной странице Трускавецкого городского совета, откуда ведущий родом, с июня 2023 года Петр считался официально без вести пропавшим. Когда именно состоится прощание с телеведущим пока не известно. Известно, что у телеведущего остались мама и бабушка.

Стоит отметить, что по данным Института массовой информации, 33-летний Петр Цурукин считается 74-м представителем СМИ, который отдал жизнь защищая Родину на фронте в войне против российской агрессии, которая направлена на Украину.

Напомним, ранее мы писали, за восемь дней до свадьбы: в бою погиб молодой кинооператор Олесь Самчук. Кроме этого, Фокус писал, погиб 29-летний спасатель: количество жертв удара по Одессе возросло до 20.