Во время одного из заданий по экипажу военнослужащего ВСУ начал стрелять российский танк. После этого украинцу позвонил отец и сказал, что узнал сына и предложил перейти в ВС РФ.

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Во время одного из боев на Авдеевском направлении Донецкой области военный ВСУ встретил своего отца, который воевал на бозе ВС РФ. Об этом сообщило издание "Настоящее время".

Отец Александра, военнослужащего 47-й отдельной механизированной бригады, командира экипажа боевой машины пехоты Bradley, бросил его с матерью, когда тот еще был маленьким.

"Мама — украинка, а он из России. В Украине он вроде бы был, я мало о нем знаю", — рассказал Александр.

По его словам, Александр встретил своего отца в бою. Военнослужащий ВСУ был на одном из заданий, во время которого увидел российский танк, который начал стрелять.

"Выехал танк и выстрелил в сторону. Броня выдержала. Сразу позвонил отец", — сказал он.

Во вражеской машине находился отец Александра, который сразу позвонил и предложил перейти на российскую сторону и сказал, что перестал стрелять, поскольку понял, что его сын находится в Bradley. Однако Александр ему не поверил, поскольку по его машине продолжал работать враг. По его словам, "отцовского там больше не было. Там была выгода. Деньги, деньги, деньги, деньги".

Позже Александр узнал, что его отец погиб. Его машина трижды подорвалась на мине, он сам начал гореть. Мужчина не смог вылезти из техники и погиб.

"У каждого своя судьба. Я особо его не знал, особо его не видел. Для меня это не было, что типа отец, что типа жаль. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. И все", — подчеркнул Александр.

Напомним, 12 марта военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что после захвата Авдеевки Донецкой области приоритетным направлением для ВС РФ станет Часовой Яр возле Бахмута.

11 марта боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что благодаря тактической работе ВСУ россияне приостановились на Авдеевском направлении. Он отметил, что "в тыл мясо по немножко подвозят".