РФ почти использовала резерв для "мясных штурмов": боец ВСУ о боях под Авдеевкой

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 17 атак ВС РФ вблизи Бердичев, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского, сообщили в Генштабе.

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В районе Авдеевки российские оккупанты несколько приостановили штурмы, но в тылы еще подвозят резервы. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов.

"На сегодня, благодаря титанической работе наших подразделений на Авдеевском направлении, п**оры приостановились. Здесь их оперативный резерв для навальных штурмов почти исчерпан, однако в тылы мясо по немножко подвозят. Бойцы, которые стояли в Тоненьком, говорят, что почти у каждого больше 15 орков на счету. Это очень высокий показатель", — проинформировал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 11 марта сообщалось, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на Авдеевском направлении, украинские защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Напомним, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко 11 марта заявил, что уже есть признаки того, что ВС РФ теряют силы и темп своей наступательной операции. При наличии ресурсов ВСУ смогут перехватить инициативу у оккупантов.

Ранее сообщалось, что наступление ВС РФ на этом участке захлебнулось. Силы обороны получили выгоду от рельефа местности и удерживают высоту в селах, что облегчает нацеливание на российских солдат, которые приближаются.