Пів року був безвісти зниклим: на фронті загинув відомий телеведучий Петро Цурукін

Петро Цурукін більше ніж пів року вважався зниклим безвісти. Однак, днями стало відомо, що все ж він загинув ще у червні 2023 року.

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На фронті загинув ведучий та редактор Петро Цурукін, який понад пів року вважався зниклим безвісти. Про це сьогодні, 18 березня, офіційно повідомили на сторінці Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова у Фейсбук.

Зокрема, відомо, що Петрові Цурукіну було 33 роки. За попередньою версією, він загинув ще на початку червня 2023 року. Цурукін до початку повномасштабної війни в Україні працював на телебаченні. Він обіймав посаду головного редактора програми, яка висвтлювала резонансні та приголомшливі історії із життя простих людей і мала назву "Один за всіх". Її транслювали на телеканалі "СТБ". Крім цього, Петро був ведучим телеканалу "KYIV LIVE". Вже згодом він пішов в ЗСУ. На його сторінці в інстаграм вказано, що він служив у складі 47-ї механізованої бригади, яка влітку 2023 року вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

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Петро Цурукін Фото: https://www.instagram.com/petro_tsurukin?igsh=MTBqZG45amlsanE3eQ==

До початку телевізійної карʼєри Петро Цурукін навчався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на економічному факультеті.

Як написали на офіційній сторінці Трускавецької міської ради, звідки ведучий родом, з червня 2023 року Петро вважався офіційно безвісти зниклим. Коли саме відбудеться прощання з телеведучим поки не відомо. Відомо, що у телеведучого залишилися мама та бабуся.

Варто відзначити, що за даними Інституту масової інформації, 33-річний Петро Цурукін вважається 74-м представником ЗМІ, який віддав життя захищаючи Батьківщину на фронті у війні проти російської агресії, яка спрямована на Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, за вісім днів до весілля: у бою загинув молодий кінооператор Олесь Самчук. Крім цього, Фокус писав, загинув 29-річний рятувальник: кількість жертв удару по Одесі зросла до 20.