Погиб 29-летний спасатель: количество жертв удара по Одессе возросло до 20

Коллеги спасателя Дениса Колесникова рассказали, что он находился за рулем пожарной машины, когда ВС РФ повторно ударили по Одессе 15 марта.

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Во время повторного российского удара по Одессе получил тяжелые травмы 29-летний украинец Денис Колесников. Мужчина работал водителем-пожарным и в составе команды спасателей прибыл на место взрыва первой ракеты "Искандер" ВС РФ, запущенной 15 марта. О деталях событий в Одессе на странице Facebook рассказала пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Одесской области.

В заметке указано, что Колесников погиб во время "ракетного террора", который устроила РФ в Одессе 15 марта. Спасатель выполнял служебные обязанности — был за рулем пожарной машины, которая прибыла на место первого удара россиян. В результате повторного прилета мужчина получил "травмы, несовместимые с жизнью".

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Побратимы Дениса в скорби из-за его гибели, выражают соболезнования его семье и друзьям.

"Болезненная потеря для семьи ГСЧС. Словами трудно выразить нашу глубокую скорбь, боль и сочувствие. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!"

На фотографии, которую опубликовали на странице ГСЧС, можно увидеть, что Денис Колесников был мастер-сержантом службы гражданской защиты, водителем шестой государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ) шестого государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) ГУ ГСЧС Одесской области.

Обстрел Одессы 15 марта — пожарный Денис Колесников Фото: ГСЧС Одесской области

В ГСЧС Украины в 19:14 обновили информацию о количестве погибших — указали, что жертвами удара РФ 15 марта стали 20 украинцев.

Обстрел Одессы 15 марта — ход событий

Отметим, в 11 час. 15 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе — прилетело две ракеты с промежутком в несколько минут. В 16 час. глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что жертвами российского обстрела стала почти сотня людей: 16 — погибших, около 70 — раненых. В ГСЧС заявили, что среди жертв — фельдшер и пожарный, которые прибыли на место взрыва. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что среди погибших есть полицейские.

Согласно первым сообщениям с места атаки РФ, среди погибших были двое экс-чиновников — бывший заместитель мэра Одессы и бывший заместитель начальника полиции. Позже мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил имя жертвы российского удара: Сергей Тетюхин до ноября 2023 года был его первым заместителем, а затем ушел добровольцем в ВСУ.

Тем временем Воздушное командование подтвердило, что удар по Одессе россияне нанесли баллистическими ракетами "Искандер". Военный обозреватель объяснил, почему юг страдает от ударов ВС РФ, хотя должен быть защищен ЗРК, эффективными против баллистики.

Напоминаем, в ночь на 15 марта россияне запустили по украинцам почти 20 дронов-камикадзе Shahed-136: все сбили, но обломки упали на жилой дом в Винницкой области. В то же время продолжается рейд российских добровольцев: время от времени объявляют об открытии гуманитарного коридора, по которому может выехать гражданское население.