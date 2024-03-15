РФ ударила по Одессе бронебойной ракетой "Искандер": что это значит, — обозреватель

Россияне в 2023 году обстреливали Одессу баллистикой, напомнил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Однако регион до сих пор не имеет комплексов ПВО, которые могли бы сбивать такие ракеты.

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Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли сбить баллистическую ракету РФ, запущенную оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по Одессе. Ракеты, способные пробить один метр железобетона, накрытого тремя метрами грунта, до сих пор без ограничений могут достигать украинского юга. О том, что означает обстрел Одессы 15 марта, от которого погибло 14 украинцев, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил на странице Facebook.

Коваленко пояснил, что об ударе именно "Искандера" свидетельствуют обломки, разбросанные на месте попадания в Одессе. На фото и видео можно увидеть фрагменты боевой части, предназначенной для пробивания бетона. Эта часть, по его словам, создана на основе БЕТАБ-500 (это бетонобойная бомба свободного падения, которая может пробить четыре метра покрытия — 1 м бетона и 3 м земли).

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Обозреватель напомнил, что Одесса не впервые страдает от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Например, один из таких снарядов 23 июля 2023 года повредил церковь УПЦ МП, построенной неподалеку от порта. Однако с тех пор в регион так и не поступили комплексы противовоздушной обороны, которые отражали бы воздушные атаки ВС РФ.

"В который раз актуальным становится вопрос о ПВО в Одессе. У России, как была, так и остается возможность беспрепятственно наносить именно этой компонентой удары по Одессе".

Итальянские партнеры Украины летом, когда пострадала церковь, заявили, что выделят средства на ее восстановление, — напомнил Коваленко. Вместо расходов на ремонт, лучше было бы, если бы Италия предоставила ВСУ зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, который умеет сбивать "Искандеры".

"Вместо того, чтобы восстанавливать эту клоаку РПЦвУ, лучше бы Италия направила эти средства на приобретение для Одессы ЗРК SAMP/T. Но нет..."

Отметим, ранее Фокус писал о предоставлении ВСУ французско-итальянского ЗРК SAMP/T — о прибытии установки ПВО сообщали в июне 2023 года, а Воздушные силы показали кадры работы осенью. Кроме этого ЗРК, баллистические ракеты могут сбивать ЗРК Patriot. Согласно сообщениям чиновников, ВСУ имеют две батареи (от США и Германии), а еще пять ожидают получить до конца 2024 года.

Обстрел Одессы — события 15 марта

ВС РФ ударили по Одессе около 11 ч. 15 марта — о точке удара ВСУ не сообщали. Обстрелов было два — вторая ракета прилетела в момент, когда спасатели прибыли на место событий. Согласно данным Одесской ОГА, погибло 14 человек, среди них — спасатель и фельдшер. Кроме того, получили ранения более 40 человек. Позже стало известно, что среди погибших — экс-заместитель мэра Одессы и экс-заместитель начальника Нацполиции.

Напоминаем, в марте в СМИ опубликовали слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о введении французских военных на территорию Одесской области. Впоследствии заявление уточнили — отметили, что речь идет о потенциальном присутствии подразделений разминирования, а не боевых частей.