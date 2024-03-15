Удар по Одессе: известно о 14 погибших и четырех десятках раненых (фото)

В результате атаки также была повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

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В результате удара по Одессе 15 марта погибли 14 человек и еще 46 получили ранения. Офис генрокуратура начал уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В настоящее время известно о 14 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 40 человек получили ранения.

Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате российской ракетной пострадали местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", — написал Кипер.

В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

"Данные о количестве погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений уточняются. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что ВС РФ нанесли ракетные удары по Одессе 15 марта. Погибли фельдшер и работник ГСЧС. Известно, что погибшие прибыли на место трагедии для оказания помощи, но ВС РФ нанесли повторный удар.

Российские оккупанты посреди дня атаковали Одессу ракетами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре 15 марта.