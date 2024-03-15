Удар по Одесі: відомо про 14 загиблих і чотири десятки поранених (фото)

Внаслідок атаки також було пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

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Внаслідок удару по Одесі 15 березня загинули 14 людей і ще 46 отримали поранення. Офіс генрокуратура розпочав кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

На цей час відомо про 14 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 40 людей отримали поранення.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської ракетної постраждали місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", — написав Кіпер.

Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

"Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одесі 15 березня. Загинули фельдшер і працівник ДСНС. Відомо, що загиблі прибули на місце трагедії для надання допомоги, але ЗС РФ завдали повторного удару.

Російські окупанти посеред дня атакували Одесу ракетами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор 15 березня.