Во время ракетного удара по Одессе погибли двое экс-чиновников, — СМИ (фото)

Среди погибших в результате ракетного удара по Одессе — бывший заместитель мэра Одессы и экс-заместитель управления Национальной полиции, сообщают местные журналисты.

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В результате утренней ракетной атаки по Одессе 15 марта по неподтвержденной информации среди погибших есть двое одесских чиновников. Об этом сообщает "Деловая Одесса".

Отмечается, что по предварительной информации в результате ракетного удара погибли Александр Гостищев — экс-заместитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, командир батальона "Цунами" и Сергей Тетюхин — экс-заместитель городского головы, который присоединился в ряды ВСУ в ноябре прошлого года.

Сергей Тетюхин

По данным председателя Одесской ОГА Олега Кипера, количество погибших может составлять 14 человек, а количество пострадавших — 46 человек. Среди погибших — спасатель ГСЧС и фельдшер, которые оказывали помощь на месте "прилета".

Александр Гостищев

Ракетный удар по Одессе

15 марта ВС РФ нанесли ракетные удары по Одессе. Погибли фельдшер и работник ГСЧС. Известно, что погибшие прибыли на место трагедии для оказания помощи, но ВС РФ нанесли повторный удар.

В ГСЧС подтвердили гибель своего сотрудника. Еще пятеро его коллег получили ранения. В результате ракетного удара была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар, и туда выехали спасатели. Работники ГСЧС начали тушить огонь, разбирать завалы и искать пострадавших. Во время этих работ враг ударил снова. В результате повторного удара погиб спасатель.

Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре 15 марта в Одессе.