Під час ракетного удару по Одесі загинули двоє експосадовців, — ЗМІ (фото)

Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі – колишній заступник мера Одеси та ексзаступник управління Національної поліції, повідомляють місцеві журналісти.

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Внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі 15 березня за непідтвердженою інформацією серед загиблих є двоє одеських посадовців. Про це повідомляє "Деловая Одесса".

Зазначається, що за попередньою інформацію внаслідок ракетного удару загинули Олександр Гостищев — ексзаступник Головного управління Національної поліції в Одеській області, командир батальйону "Цунамі" та Сергій Тетюхін — ексзаступник міського голови, який доєднався до лав ЗСУ у листопаді минулого року.

Сергій Тетюхін

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість загиблих може становити 14 людей, а кількість постраждалих — 46 людей. Серед загиблих — рятувальник ДСНС та фельдшер, які надавали допомогу на місці "прильоту".

Олександр Гостищев

Ракетний удар по Одесі

15 березня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одесі. Загинули фельдшер і працівник ДСНС. Відомо, що загиблі прибули на місце трагедії для надання допомоги, але ЗС РФ завдали повторного удару.

У ДСНС підтвердили загибель свого співробітника. Ще п’ятеро його колег отримали поранення. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання спалахнула пожежа, і туди виїхали рятувальники. Працівники ДСНС почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати постраждалих. Під час цих робіт ворог вдарив знову. Внаслідок повторного удару загинув рятувальник.

Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор 15 березня в Одесі.