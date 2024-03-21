3 продукта, от которых нужно отказаться, чтобы ускорить метаболизм и сбросить вес

Весна — идеальное время, чтобы пересмотреть свои пищевые привычки и похудеть к лету. Не нужно изнурять себя жесткими диетами, просто откажитесь от этих трех сладких продуктов, чтобы сбросить вес и улучшить здоровье.

Борьба с вялым метаболизмом реальна для многих людей, которые стремящихся поддерживать здоровый вес и образ жизни. Одним из серьезных виновников этой борьбы является чрезмерное потребление сладостей. Хотя употребление сладких продуктов и напитков может обеспечить временный прилив энергии, его последствия часто приводят к нарушению метаболизма, что приводит к энергетическим сбоям и увеличению веса. Об этом пишет She Finds.

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Диетолог Кэтрин Джервасио рассказала о трех сладких продуктах, от которых следует отказаться, чтобы ускорить метаболизм.

Хлопья

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Злаки, которые часто позиционируются как быстрый и удобный вариант завтрака, могут быть перегружены сахаром и рафинированными углеводами, что приводит к резким скачкам уровня сахара в крови. Такие колебания могут нарушить метаболическую функцию и со временем способствовать увеличению веса.

"Начало дня со сладких хлопьев может вызвать резкий скачок и последующее падение уровня сахара в крови, что повлияет на обмен веществ", — говорит Джервасио.

Вместо этого она предлагает "заменить их продуктами, богатыми белком и полезными жирами. Есть много вариантов, например, яичница с авокадо, шпинатом или греческий йогурт с орехами и семенами. Эти богатые белком завтраки помогают стабилизировать уровень сахара в крови, способствуют ощущению сытости и поддерживают здоровый обмен веществ в течение дня.

Сладкие десерты

Фото: pexels.com

Употребление сладких десертов может нанести ущерб обмену веществ, поскольку эти лакомства часто содержат высокий уровень рафинированного сахара и вредных жиров. Потребление чрезмерного количества сахара может привести к резистентности к инсулину, ухудшая способность организма эффективно регулировать уровень сахара в крови и в конечном итоге замедляя обмен веществ.

"Избегайте сладких десертов и выбирайте домашний фруктовый сорбет. Вместо того чтобы есть торты и печенье, попробуйте приготовить фруктовый сорбет самостоятельно, используя натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп", — советует Джервасио.

Эти более полезные для здоровья варианты легко приготовить, отмечает диетолог: "просто смешайте замороженные фрукты, такие как ягоды, манго или бананы, с небольшим количеством цитрусового сока до однородной кремовой консистенции. Фруктовые сорбеты представляют собой освежающую и естественно сладкую альтернативу традиционным десертам, обеспечивая витаминами, минералами и клетчаткой, которые поддерживают метаболическое здоровье и удовлетворяют сладкоежек".

Йогурт с наполнителем

Фото: Pixabay

Ароматизированный йогурт может содержать скрытые сахара и искусственные добавки, нарушающие обмен веществ. Хотя это может показаться здоровым продуктом, добавленные сахара могут привести к скачкам уровня сахара в крови и последующим энергетическим сбоям.

Греческий йогурт — более здоровый вариант, поскольку он богат белком и помогает чувствовать сытость по сравнению с йогуртами с высоким содержанием сахара.

"Выбирайте простой греческий йогурт и добавляйте естественную сладость свежими фруктами, такими как ягоды, нарезанные персики или кусочки манго – вместо того, чтобы выбирать ароматизированные сорта йогурта с добавленным сахаром. Греческий йогурт содержит больше белка и меньше сахара по сравнению с ароматизированными йогуртами, что делает его более здоровым выбором для поддержания обмена веществ и насыщения. Кроме того, клетчатка фруктов помогает замедлить всасывание сахара в кровоток, способствуя более стабильному уровню энергии" , — подчеркивает Джервасио.

Напомним, 3 простых способа отказаться от сахара и похудеть к весне.

Ранее Фокус писал о том, что чтобы стать здоровее и энергичнее, следует ограничить потребление сахара или вовсе отказаться от его употребления.

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