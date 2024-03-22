Королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза ІІІ

Британский монарх сейчас борется с онкологией. Ему сделали операцию из-за увеличенной простаты в начале 2024 года, во время чего диагностировали рак.

Королева Камилла рассказала, что ее муж, король Великобритании Чарльз III, "чувствует себя очень хорошо" на фоне лечения рака. Об этом пишет Hello Magazine.

Супруга монарха накануне отправилась сама в двухдневную поездку в Северную Ирландию. Это первый визит Камиллы сюда без мужа.

Продавщица местного магазина в Белфасте Бренда Робб передала Чарльзу III открытку с пожеланиями выздоравливать. На это королева Камилла сказала: "У него все хорошо. Он был очень разочарован, что не смог приехать".

Отвечая на шутку о том, что мужчины "не лучшие пациенты", жена британского суверена добавила: "Я стараюсь держать его в порядке".

Изначально король планировал поехать в Северную Ирландию с возлюбленной, но после того, как в начале февраля 2024 года ему диагностировали рак, монарх отложил большинство публичных появлений, передав обязанности сыну Уильяму, жене Камилле и другим членам королевской семьи.

Король Чарльз III недавно встретился с ветеранами Корейской войны Фото: Instagram theroyalfamily

На фоне тяжелой болезни Чарльза III 18 марта распространилась волна слухов о его смерти. Впрочем, ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такой информации не предоставляли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло домыслы, отметив, что сообщение о смерти короля является фейком.

Впоследствии муж королевы Камиллы собственной персоной опроверг домыслы в сети, посетив встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце.

Королева Камилла посетила Северную Ирландию

Напомним, короля Чарльза III заметили на публике после фейковых новостей о его смерти.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на "смерть" британского короля.