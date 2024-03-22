Телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, о родителях, которые бежали из оккупированной Херсонщины (видео)

Татьяна Высоцкая призналась, что ее родители почти два месяца были в оккупации, а родители мужа — 9 месяцев.

Телеведущая канала СТБ "Вікна-Новини" Татьяна Высоцкая впервые после начала полномасштабной войны рассказала, как ее семья — мама и папа, оказались в оккупации на Херсонщине. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.

В частности, когда началась война, с первых дней муж Татьяны Высоцкой, Алексей, добровольцем пошел защищать Украину. Он сразу попал в оборону Гостомеля, где шли ожесточенные бои за оборону Киева. Сама же телеведущая вместе с двумя детьми — сыном и дочерью осталась дома и только через несколько недель они выехали из столицы. Татьяна с детьми нашла приют в Хмельницкой области, у своих родственников.

Тем временем на Херсонщине, откуда родом Татьяна Высоцкая и ее муж, в оккупации оказались ее родные. Почти два месяца родители Татьяны жили в оккупированном городе, а семья мужа осталась там в течение 9 месяцев, пока город не освободили украинские военные.

"Мои родители выехали из оккупации в апреле. Когда Херсон был в оккупации. Он с первых дней был буквально были оккупированы. Мужу, они маломобильные, он младший сын, а я старшая дочь, поэтому они более пожилые люди. Они были в оккупации. И уже после деоккупации, когда муж был на войне, а свекровь была больна очень. И я их вывозила на скорых", — рассказала Татьяна.

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Родителям Татьяны удалось выехать за границу. Они оказались в Молдове у родственников. Уже потом они вернулись в Украину и сейчас живут в столице.

Зато свекровь Татьяны умерла через две недели после переезда в столицу. У нее был перелом бедра, который в 80 лет является довольно сложной травмой. Врачам не удалось спасти ее жизнь. Сейчас же рядом с ней в одном доме живет ее свекор.

Татьяна Высоцкая признается, что родители сложно приняли переезд и до сих пор надеются на возвращение. Особенно это касается мужчин. Поэтому сейчас она старается их максимально отвлекать, чтобы они не сокрушались.

Накануне войны Татьяна с мужем приобрели дачу под Киевом. Сейчас она настраивает родителей, что приближается дачный сезон и будет много работы. Таким образом телеведущая отвлекает семью от грустных новостей.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как ее муж готовился к войне в Украине.