Ракам - деньги, Близнецам - выигрыш. Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024
В понедельник 25 марта наступит первое в 2024 году затмение — Лунное в знаке Весы. Мы знаем, что Весы — это про равновесие и баланс. Но затмение пришло в разгаре сильного влияния планеты Марс, а этом сулит провокации, конфликты, часто на ровном месте, усиление военной обстановки, невозможность договариваться и вносить рациональное зерно в процессы, которые будут проходить довольно сумбурно с элементами хаоса и непринятия. Рассказываем о событиях периода затмения для всех знаков.
Овен
Овнам следует удерживать бдительность и отнестись внимательно к своим накоплениям. В период затмения у вас могут случиться переживания по поводу финансовой сферы. Они скоро пройдут и все наладится. Главное пережить этот неприятный для вас период.
Телец
К тельцам в этот период "побегут" денежки и их никто не остановит. Вас ждут хорошие события в финансовой сфере, которые позволят вам даже блистать!
Близнецы
Близнецам повезет: их ожидает большая денежная удача в момент Лунного затмения 2024 в марте. Причем, удача придет от друзей или удачного партнерства, которое наступит также неожиданно.
Рак
Раков также ожидает получение хорошей суммы денег, и удачное сотрудничество, новые контракты, неожиданный договор, премии, счастливый исход судебного процесса, который длился долго.
Лев
У Львов не лучший период в финансовом аспекте. Может произойти кража и даже крупное хищение. Будьте бдительны! Не принимайте важных решения касаемо денег в этот период и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры.
Дева
Девы, вас ожидает разбитое сердце из-за денежной сферы в период Лунного затмения в Весах 2024. Что-то сильно вас огорчит или произойдет ситуация, требующая вашего оперативного вмешательства.
Весы
У Весов могут подвиснуть решения денежный вопросов. Вероятны задержки выплат или срыв договоренностей. Вы можете ощущать тревогу и грусть в этот период. Ваши эмоции будут на пике. Нужно держать себя в руках!
Скорпион
Скорпионам вернут долги или выплатят крупную сумму денег. Другими словами, представителям знака предстоит хороший денежный эпизод в период Лунного затмения в марте 2024 и это для вас хороший знак.
Стрелец
Деньги от семьи или хорошая прибыль на работе: премия, гонорар и другие варианты доходов из казенного дома. Вам следует быть в готовности и ожидать прихода хороших денег. Тоже хороший знак, впрочем, как и для Скорпионов.
Козерог
Козероги, вам заплатят, причем, возможно даже дважды! К вам придут деньги из неожиданного источника, что, вероятно, приятно удивит вас.
Водолей
Водолей могут получить деньги от супруга или супруги. Это будет приятно. Возможно, вам преподнесут дорогой подарок, на который вы не рассчитывали. Словом, ваша вторая половина вас порадует. Кто не состоит в браке — могут получить подарки от родителей или партнеров.
Рыбы
Рыбы, ваши страхи по части финансовой сферы напрасны! Вам пообещают или заплатят хорошую сумму денег. Возможно, вы заключите выгодный контракт, который существенно исправит ваше положение в лучшую сторону.