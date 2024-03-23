Ракам - деньги, Близнецам - выигрыш. Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024

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В понедельник 25 марта наступит первое в 2024 году затмение — Лунное в знаке Весы. Мы знаем, что Весы — это про равновесие и баланс. Но затмение пришло в разгаре сильного влияния планеты Марс, а этом сулит провокации, конфликты, часто на ровном месте, усиление военной обстановки, невозможность договариваться и вносить рациональное зерно в процессы, которые будут проходить довольно сумбурно с элементами хаоса и непринятия. Рассказываем о событиях периода затмения для всех знаков.

Овен

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Овнов

Овнам следует удерживать бдительность и отнестись внимательно к своим накоплениям. В период затмения у вас могут случиться переживания по поводу финансовой сферы. Они скоро пройдут и все наладится. Главное пережить этот неприятный для вас период.

Телец

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Тельцов

К тельцам в этот период "побегут" денежки и их никто не остановит. Вас ждут хорошие события в финансовой сфере, которые позволят вам даже блистать!

Близнецы

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Близнецов

Близнецам повезет: их ожидает большая денежная удача в момент Лунного затмения 2024 в марте. Причем, удача придет от друзей или удачного партнерства, которое наступит также неожиданно.

Рак

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Раков

Раков также ожидает получение хорошей суммы денег, и удачное сотрудничество, новые контракты, неожиданный договор, премии, счастливый исход судебного процесса, который длился долго.

Лев

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Львов

У Львов не лучший период в финансовом аспекте. Может произойти кража и даже крупное хищение. Будьте бдительны! Не принимайте важных решения касаемо денег в этот период и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры.

Дева

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Дев

Девы, вас ожидает разбитое сердце из-за денежной сферы в период Лунного затмения в Весах 2024. Что-то сильно вас огорчит или произойдет ситуация, требующая вашего оперативного вмешательства.

Весы

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Весов

У Весов могут подвиснуть решения денежный вопросов. Вероятны задержки выплат или срыв договоренностей. Вы можете ощущать тревогу и грусть в этот период. Ваши эмоции будут на пике. Нужно держать себя в руках!

Скорпион

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Скорпионов

Скорпионам вернут долги или выплатят крупную сумму денег. Другими словами, представителям знака предстоит хороший денежный эпизод в период Лунного затмения в марте 2024 и это для вас хороший знак.

Стрелец

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Стрельцов

Деньги от семьи или хорошая прибыль на работе: премия, гонорар и другие варианты доходов из казенного дома. Вам следует быть в готовности и ожидать прихода хороших денег. Тоже хороший знак, впрочем, как и для Скорпионов.

Козерог

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Козерогов

Козероги, вам заплатят, причем, возможно даже дважды! К вам придут деньги из неожиданного источника, что, вероятно, приятно удивит вас.

Водолей

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Водолеев

Водолей могут получить деньги от супруга или супруги. Это будет приятно. Возможно, вам преподнесут дорогой подарок, на который вы не рассчитывали. Словом, ваша вторая половина вас порадует. Кто не состоит в браке — могут получить подарки от родителей или партнеров.

Рыбы

Таро-прогноз на финансы в период Лунного затмения 25 марта 2024 для Рыб

Рыбы, ваши страхи по части финансовой сферы напрасны! Вам пообещают или заплатят хорошую сумму денег. Возможно, вы заключите выгодный контракт, который существенно исправит ваше положение в лучшую сторону.