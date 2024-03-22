Старше на 23 года: как выглядит жена актера Аарона Тейлор-Джонсона (фото)

Тейлор-Джонсон – один из самых сексуальных британских актеров, который, очевидно, станет следующим Джеймсом Бондом. Фанаты обговаривают его личную жизнь. Известно, что у супругов большая разница в возрасте.

Британец Аарон Тейлор-Джонсон — актер, о котором все говорят в последнее время. Особый интерес к нему возник после сообщения о том, что ему предложили роль Джеймса Бонда, сменив Дэниела Крейга в культовой франшизе шпионских фильмов. Кроме творчества, многих интересует его личная жизнь, пишет Hello Magazine.

Известный по ролям в фильмах "Сверхскоростной поезд", "Ночные животные" и "Мстители", Тейлор-Джонсон официально не подтвердил слухи о новой роли, поэтому доподлинно неизвестно, действительно ли он станет новым агентом 007. По мнению журналистов, его фанаты хотят видеть его именно в роли главного героя книг Яна Флеминга.

Актер Аарон Тейлор-Джонсон Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Вдали от своей блестящей карьеры в Голливуде, 33-летний Аарон сейчас проводит время дома со своей 57-летней женой Сэм и дочерьми. Супруга актера Сэм Тейлор-Джонсон — художница и уважаемая фигура в киноиндустрии, снявшая такие фильмы, как "Мальчик из ниоткуда", "Пятьдесят оттенков серого" и предстоящий биографический фильм об Эми Уайнхаус "Назад к черному".

До встречи и брака с Аароном Сэм ранее была замужем за Джеем Джоплингом, с которым она рассталась в 2008 году. У них родились две дочери: Анжелика, родившаяся в 1997 году, и Джесси, родившаяся в 2005 году. В браке с Аароном родились две дочери: Вильда Рэй и Роми Хиро Джонсон.

Личная жизнь актера и режиссера была предметом заголовков из-за их 23-летней разницы в возрасте. Но, похоже, этот факт не является преградой к счастливой семейной жизни. Пара предпочитает хранить в тайне личность своих детей, поэтому не часто делится семейными фотографиями. Но когда они это делают, становится ясно, что у них невероятно сильная связь.

Актер Аарон Тейлор-Джонсон с женой Сэм Тейлор-Джонсон Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Недавно актер в Instagram поздравил свою жену с днем рождения: "Ты исключительная женщина, я действительно не знаю никого, кто был бы лучше тебя. Ты самая замечательная любящая мать и прекрасный образец для подражания для наших четырех дочерей. Великолепная любящая жена, ты моя любовь, моя вторая половинка, и я всегда восхищаюсь тобой".

Напомним, 18 марта сообщалось, что фанаты бондианы назвали идеального кандидата на роль суперагента 007. Роль агента 007 сделала многих звезд мировыми знаменитостями. Поэтому неудивительно, что желающих стать новым Джеймсом Бондом уже немало.